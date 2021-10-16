Оклахома-Сити, 16 октября. Губернатор Оклахомы Кевин Ститт сообщил, что готовит судебный иск к президенту США Джо Байдену из-за указа об обязательной вакцинации, который он подписал в начале сентября.

По словам губернатора, указ президента не только превышает полномочия федеральных властей, но и является неконституционным.

«Я не могу поверить, что у нас президент, который хочет заставить американцев выбирать между вакцинацией и работой», — заявил он.

I can't believe we have a president who wants to force Americans to choose between a vaccine and their job.



My message to Oklahomans: pic.twitter.com/vOO5q1qbeG — Governor Kevin Stitt (@GovStitt) October 14, 2021

Кевин Ститт сообщил, что уже проконсультировался по этому вопросу с генеральным прокурором штата, который полностью поддерживает позицию губернатора и уже готовит судебный иск с требованием отменить указ президента.

По мнению чиновника, решение о вакцинации должно быть добровольным и ни в коем случае не должно навязываться извне. Ститт указывает, что он, как и более 70% жителей штата, приняли решение вакцинироваться. При этом он выражает уважение позиции тех членов сообщества, которые по тем или иным причинам решили воздержаться от прививки, обвиняя администрацию Байдена в отсутствии уважения к гражданским правам.

«Мы знаем, что вакцина — наше единственное оружие против COVID-19, но административные решения подравнять всех под одну гребенку не отвечают современным реалиям», — говорит губернатор.

Кроме того, Ститт уверен, что правительство не имеет полномочий диктовать условия частным компаниям, заставляя их вакцинировать своих сотрудников.

«Бизнес должен иметь свободу принимать решения, исходя из собственных обстоятельств. Если государство начинает назначать победителей и проигравших — мы начинаем идти под откос».

Усилия губернатора Оклахомы стали частью кампании, направленной против указа Байдена об обязательной вакцинации. Ранее власти нескольких штатов анонсировали судебные иски против президента. Губернатор Техаса Грег Эбботт подписал закон, который запрещает обязательную вакцинацию на территории штата. Губернатор Флориды Рон Десантис пообещал штрафовать любого чиновника, который будет требовать от своих подчиненных наличие прививки.

Global Look Press / Leonid Faerberg / Transport Photo Images

Тысячи американцев по всей стране уволились с работы или грозят увольнением из-за нежелания подчиняться требованию о вакцинации. Это уже привело к сокращению рабочей силы и привело к негативным последствиям для экономики Соединенных Штатов.