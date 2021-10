Оклахома-Сити, 16 октября. Губернатор Оклахомы Кевин Ститт сообщил, что готовит судебный иск к президенту США Джо Байдену из-за указа об обязательной вакцинации, который он подписал в начале сентября.

По словам губернатора, указ президента не только превышает полномочия федеральных властей, но и является неконституционным.

I can't believe we have a president who wants to force Americans to choose between a vaccine and their job.



My message to Oklahomans: pic.twitter.com/vOO5q1qbeG