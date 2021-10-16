Кудрявцева не удержалась от поцелуя с постройневшей Лолитой на съемках «Суперстар»

Ведущая шоу «Секрет на миллион» стала одним из членов жюри популярного музыкального проекта на телеканале НТВ. В судейском кресле она сидит рядом с композитором Вячеславом Добрыниным, певицей Машей Распутиной и известным критиком Сергеем Соседовым.

Для съемок нового выпуска телезвезда облачилась в идеально сидящее по фигуре платье-футляр с красивыми белыми рукавами. На видео, которое появилось в Stories Instagram, она показала, как выглядит площадка на Мосфильме, и поочередно представила своих коллег. Вместе с ними Кудрявцева показала и ведущую шоу — певицу Лолиту Милявскую. Артистка, заметно похудевшая за последнее время, эффектно выглядит в черном платье, подчеркивающем ее формы.

Во время записи видео ведущая шоу «Секрет на миллион» вышла на сцену, чтобы вместе с подругой записать обращение к имениннику Николаю Баскову.

«Коля Басков, мы тебя все поздравляем с 45-летием. Вот мы с Лолочкой», — с улыбкой проговорила Кудрявцева.

Во время веселого поздравления артистки слились в поцелуе, добавив, что они еще не успели выпить. Милявская добавила, что как только объявят о завершении работы, они с радостью выпьют за здоровье золотого голоса России.