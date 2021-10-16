Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 октября 21:10
21:07
Весь мир
Губернатор Оклахомы готовит иск к Байдену из-за обязательной вакцинации
21:06
Армия
Расчеты ракетного комплекса «Утес» выполнят стрельбы в Черном море
21:01
Спорт
«Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Динамо» в столичном дерби
21:00
Шоу-бизнес
Отец Саши Спилберг вышел на связь после исчезновения дочери
20:59
Общество
Первый тизер «Черного Адама» появился в Сети
20:59
Армия
Стоимость первой АПЛ класса Columbia ВМС США составит 8,5 миллиарда долларов
20:58
Армия
Американская компания Exosonic разрабатывает для Пентагона малошумный сверхзвуковой беспилотник
20:56
Общество
Орбакайте переживает за Никиту Преснякова из-за травм на «Ледниковом периоде»
20:56
Армия
Британский военнослужащий погиб на учениях НАТО «Железный шторм» в Солсбери
20:56
Общество
Теледоктор Елена Малышева призвала россиян изменить мнение о прививках от COVID-19
Все новости

Кудрявцева не удержалась от поцелуя с постройневшей Лолитой на съемках «Суперстар»
Шоу-бизнес
Кудрявцева не удержалась от поцелуя с постройневшей Лолитой на съемках «Суперстар»
Prt Scr youtube.com  /  ЛУЧШЕ-ПРАВДУ С СУРЕНОМ КАГРАМАНОВЫМ

Москва, 16 октября. Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева поделилась игривыми кадрами со съемок популярной программы «Суперстар». Во время записи нового выпуска телезвезда не удержалась от поцелуя с певицей Лолитой.

Ведущая шоу «Секрет на миллион» стала одним из членов жюри популярного музыкального проекта на телеканале НТВ. В судейском кресле она сидит рядом с композитором Вячеславом Добрыниным, певицей Машей Распутиной и известным критиком Сергеем Соседовым.

Для съемок нового выпуска телезвезда облачилась в идеально сидящее по фигуре платье-футляр с красивыми белыми рукавами. На видео, которое появилось в Stories Instagram, она показала, как выглядит площадка на Мосфильме, и поочередно представила своих коллег. Вместе с ними Кудрявцева показала и ведущую шоу — певицу Лолиту Милявскую. Артистка, заметно похудевшая за последнее время, эффектно выглядит в черном платье, подчеркивающем ее формы.

Во время записи видео ведущая шоу «Секрет на миллион» вышла на сцену, чтобы вместе с подругой записать обращение к имениннику Николаю Баскову.

«Коля Басков, мы тебя все поздравляем с 45-летием. Вот мы с Лолочкой», — с улыбкой проговорила Кудрявцева.

Во время веселого поздравления артистки слились в поцелуе, добавив, что они еще не успели выпить. Милявская добавила, что как только объявят о завершении работы, они с радостью выпьют за здоровье золотого голоса России.

Prt Scr instagram.com / @leratv

Ранее страстное поздравление в адрес Николая Баскова опубликовала королева русского шансона Любовь Успенская. Звезда выложила снимок, на котором слилась в страстном поцелуе с именинником.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Кудрявцева не удержалась от поцелуя с постройневшей Лолитой на съемках «Суперстар»
Лолита нтв кудрявцева Суперстар
Комментировать