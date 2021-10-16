Украинский депутат Ясько заявила о критическом состоянии Саакашвили

Киев, 16 октября. Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили нужна медицинская помощь. Об этом сообщила возлюбленная политика, депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько.

Она рассказала в эфире украинского телевидения, что Саакашвили голодает уже третью неделю. Он отказывается принимать пищу, и вскоре состояние политика станет критическим, предупредила Ясько.

«Ему нужна будет госпитализация, потому что состояние его здоровья уже очень слабое. Я считаю, что госпитализация ему уже нужна. Важно, чтобы он имел медицинскую помощь», — добавила депутат.

Грузинские правоохранители задержали Михаила Саакашвили 1 октября. Он является фигурантом нескольких уголовных дел. Оказавшись за решеткой, экс-президент страны объявил голодовку, не согласившись с выдвинутыми обвинениями.