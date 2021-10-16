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Российские автолюбители не оценили идею ввести топливный налог

  /   Обновлено: 16 октября 2021 20:55
Экономика
Российские автолюбители не оценили идею ввести топливный налог
pixabay.com

Москва, 16 октября. Большинство автолюбителей из России не поддерживает идею введения топливного налога взамен транспортного. Исследование предпочтений водителей провели аналитики «Автостата» и журналисты издания «За рулем».

Онлайн-опрос согласились пройти около 1,2 тыс. респондентов. Им предложили оценить введение нового топливного налога. Исследование показало, что инициатива воспринята сообществом скептически — многие россияне опасаются, что налог не заменит устаревший, а станет к нему дополнением. Соответственно, траты на содержание автомобиля увеличатся.

Примерно 28,7% водителей поддержали инициативу, отметив, что по новым правилам человек будет платить только за реальное использование машины. Более 16% участников анкетирования предлагают оставить существующий порядок налогообложения.

Между тем в Госдуме предлагают топливный сбор направлять в бюджет региона, где было продано топливо. Тогда даже если транспорт зарегистрирован в одном субъекте, а используется в другом, его владелец будет оплачивать дорожные расходы там, где он эксплуатирует дороги, пишет телеканал «Санкт-Петербург».

Независимый топливный союз ранее сообщил, что производителей зимнего дизельного топлива могут обязать выплачивать дополнительный акциз. Представители НТС выразили беспокойство, что выпуск вышеуказанного вида топлива в ряде регионов может стать нерентабельным.

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