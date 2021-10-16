Российские автолюбители не оценили идею ввести топливный налог

Москва, 16 октября. Большинство автолюбителей из России не поддерживает идею введения топливного налога взамен транспортного. Исследование предпочтений водителей провели аналитики «Автостата» и журналисты издания «За рулем».

Онлайн-опрос согласились пройти около 1,2 тыс. респондентов. Им предложили оценить введение нового топливного налога. Исследование показало, что инициатива воспринята сообществом скептически — многие россияне опасаются, что налог не заменит устаревший, а станет к нему дополнением. Соответственно, траты на содержание автомобиля увеличатся.

Примерно 28,7% водителей поддержали инициативу, отметив, что по новым правилам человек будет платить только за реальное использование машины. Более 16% участников анкетирования предлагают оставить существующий порядок налогообложения.

Между тем в Госдуме предлагают топливный сбор направлять в бюджет региона, где было продано топливо. Тогда даже если транспорт зарегистрирован в одном субъекте, а используется в другом, его владелец будет оплачивать дорожные расходы там, где он эксплуатирует дороги, пишет телеканал «Санкт-Петербург».

Независимый топливный союз ранее сообщил, что производителей зимнего дизельного топлива могут обязать выплачивать дополнительный акциз. Представители НТС выразили беспокойство, что выпуск вышеуказанного вида топлива в ряде регионов может стать нерентабельным.