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Иранский фрегат отразил атаку пиратов на танкеры в Аденском заливе
Весь мир
Иранский фрегат отразил атаку пиратов на танкеры в Аденском заливе
wikipedia.org  /  Iran Daily News Agency / CC4

Тегеран, 16 октября. Командующий военно-морскими силами Армии Ирана Шахрам Ирани сообщил, что в Аденском заливе была отражена атака пиратов на танкеры, принадлежащие Исламской Республике.

Как пояснил адмирал, корабли двигались по транзитному морскому маршруту, когда подверглись налету пяти быстроходных лодок. Однако сопровождавший танкеры фрегат «Альборз» из состава 78-й флотилии и группы спецназа, находившиеся на борту кораблей, своевременно отреагировали на угрозу, своим огнем вынудив пиратов удалиться на безопасное расстояние, затем нападавшие покинули район. Как отметил Ирани, после этого инцидента от других торговых кораблей на данном маршруте сигналов бедствия не поступало. Пока остается неясным, к каким странам принадлежали пираты.

Командующий сообщил, что 78-я флотилия в настоящее время выполняет в данном районе задачи по противодействию пиратству, сопровождая любые торговые и пассажирские суда, проходящие через опасные участки этого морского пути. В скором времени произойдет ротация, после чего для поддержания безопасности в акватории Аденского залива и северной части Индийского моря прибудет 79-я флотилия.

Адмирал указал на некоторые сложности, связанные с неопределенностью статуса пиратов, которых изначально солдаты пытались арестовывать. В международном и внутреннем законодательстве до сих пор отсутствуют четкие понятия о наказании за этот вид незаконной деятельности, о содержании преступников под стражей и дальнейшей передаче в другие страны. В итоге солдаты и командный состав предпочитают отгонять пиратов и прибегают к арестам лишь в случае серьезной угрозы безопасности кораблей и их экипажам.

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