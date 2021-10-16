Комиссия ВСУ расследует хищение военного оборудования американского производства

Луганск, 16 октября. Комиссия штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) выявила недостачу дорогостоящего военного имущества производства США в одном из подразделений 79-й бригады. Об этом сообщил представитель пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики Александр Мазейкин.

Инвентаризация проводилась комиссией ВСУ в связи с подозрениями в адрес ответственных лиц 79-й бригады, заявил Мазейкин на брифинге для СМИ.

«В ходе работы комиссии была выявлена недостача семи тепловизоров Thermal-Eye X320 и шести приборов ночного видения Armasight Spark Core американского производства», — отметил офицер Народной милиции ЛНР.

По факту обнаруженной недостачи началось расследование, подчеркнул Мазейкин. Ранее сообщалось о минометном обстреле бойцами ВСУ поселка Ясиноватая в ДНР. Об итогах очередного визита президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс информировал «Царьград».