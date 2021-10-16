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Комиссия ВСУ расследует хищение военного оборудования американского производства
Армия
Комиссия ВСУ расследует хищение военного оборудования американского производства
facebook.com/pressjfo.news  /  Операция объединенных сил

Луганск, 16 октября. Комиссия штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) выявила недостачу дорогостоящего военного имущества производства США в одном из подразделений 79-й бригады. Об этом сообщил представитель пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики Александр Мазейкин.

Инвентаризация проводилась комиссией ВСУ в связи с подозрениями в адрес ответственных лиц 79-й бригады, заявил Мазейкин на брифинге для СМИ.

«В ходе работы комиссии была выявлена недостача семи тепловизоров Thermal-Eye X320 и шести приборов ночного видения Armasight Spark Core американского производства», — отметил офицер Народной милиции ЛНР.

По факту обнаруженной недостачи началось расследование, подчеркнул Мазейкин. Ранее сообщалось о минометном обстреле бойцами ВСУ поселка Ясиноватая в ДНР. Об итогах очередного визита президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс информировал «Царьград».

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ЛНР всу хищения
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