Вашингтон, 16 октября. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пытается перехитрить весь мир своей позицией в отношении России и необходимости расширения Альянса на восток, отметил американский политолог Фил Батлер на портале New Eastern Outlook.

По словам эксперта, Столтенберг лукавит, когда говорит о том, что расширение Североатлантического альянса к границам РФ якобы не представляет опасности для Москвы, передает «ПолитРоссия».

«Генсек НАТО либо тупица, либо считает таковыми нас всех. Его комментарии по поводу обеспокоенности Москвы милитаристским маршем НАТО на восток доказывают или одно, или другое утверждение, или оба вместе», — иронизирует аналитик.

Федеральное агентство новостей /

Американский политолог сообщил, что вступление стран в состав НАТО не является их демократическим выбором. Государствам просто не предоставляется выбор.

«НАТО сеет страх и ненависть, а затем втискивает многонациональные полицейские силы в каждую страну, которая присоединяется к Альянсу», — написал Фил Батлер.

На самом деле нет никакой внешней угрозы, о которой постоянно твердят представители военного блока, настаивая на расширении. Поэтому не стоит удивляться тому, что российская сторона обеспокоена политикой НАТО, заключил политолог.

Как стало известно ранее, генсек НАТО заявил об «угрозе» Китая для Альянса. По словам Столтенберга, Пекин наращивает экономику и тесно сотрудничает с Москвой.