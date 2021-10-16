Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 октября 21:09
21:07
Весь мир
Губернатор Оклахомы готовит иск к Байдену из-за обязательной вакцинации
21:06
Армия
Расчеты ракетного комплекса «Утес» выполнят стрельбы в Черном море
21:01
Спорт
«Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Динамо» в столичном дерби
21:00
Шоу-бизнес
Отец Саши Спилберг вышел на связь после исчезновения дочери
20:59
Общество
Первый тизер «Черного Адама» появился в Сети
20:59
Армия
Стоимость первой АПЛ класса Columbia ВМС США составит 8,5 миллиарда долларов
20:58
Армия
Американская компания Exosonic разрабатывает для Пентагона малошумный сверхзвуковой беспилотник
20:56
Общество
Орбакайте переживает за Никиту Преснякова из-за травм на «Ледниковом периоде»
20:56
Армия
Британский военнослужащий погиб на учениях НАТО «Железный шторм» в Солсбери
20:56
Общество
Теледоктор Елена Малышева призвала россиян изменить мнение о прививках от COVID-19
Все новости

Политолог Фил Батлер: НАТО сеет страх и ненависть в мире
Политика
Политолог Фил Батлер: НАТО сеет страх и ненависть в мире
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 16 октября. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пытается перехитрить весь мир своей позицией в отношении России и необходимости расширения Альянса на восток, отметил американский политолог Фил Батлер на портале New Eastern Outlook.

По словам эксперта, Столтенберг лукавит, когда говорит о том, что расширение Североатлантического альянса к границам РФ якобы не представляет опасности для Москвы, передает «ПолитРоссия».

«Генсек НАТО либо тупица, либо считает таковыми нас всех. Его комментарии по поводу обеспокоенности Москвы милитаристским маршем НАТО на восток доказывают или одно, или другое утверждение, или оба вместе», — иронизирует аналитик.

Федеральное агентство новостей /

Американский политолог сообщил, что вступление стран в состав НАТО не является их демократическим выбором. Государствам просто не предоставляется выбор.

«НАТО сеет страх и ненависть, а затем втискивает многонациональные полицейские силы в каждую страну, которая присоединяется к Альянсу», — написал Фил Батлер.

На самом деле нет никакой внешней угрозы, о которой постоянно твердят представители военного блока, настаивая на расширении. Поэтому не стоит удивляться тому, что российская сторона обеспокоена политикой НАТО, заключил политолог.

Как стало известно ранее, генсек НАТО заявил об «угрозе» Китая для Альянса. По словам Столтенберга, Пекин наращивает экономику и тесно сотрудничает с Москвой.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Фил Батлер: НАТО сеет страх и ненависть в мире
сша нато столтенберг
Комментировать