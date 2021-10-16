Эльфы, крылатые коты и драконы появились в Ботсаду Томского университета

Томск, 16 октября. Необычные скульптуры появились в субтропической оранжерее Ботанического сада Томского государственного университета. Информацию об этом предоставили в пресс-службе университета.

Студентка данного вуза создала изображения мифических животных — эльфов, крылатых котов и детенышей дракона. Позже руководство университета приняло решение установить их в Ботсаду.

tsu.ru / Национальный исследовательский Томский государственный университет

«Трехмерные модели скульптур разработаны и напечатаны на 3D-принтере, затем отшлифованы и окрашены под камень специалистами Сибирского центра дизайна ТГУ», — сообщили в пресс-службе университета.

tsu.ru / Национальный исследовательский Томский государственный университет

По информации учебного заведения, рыжеволосые и курносые эльфы под названием пикси являются хранителями леса и полей. Крылатые коты, в свою очередь, характеризуются бесшумной походкой и стремительным бегом. Детеныши дракона символизируют начальную стадию развития этого мифического существа.

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