The Drive: крушение истребителя F-22 во Флориде вызвала допущенная при мойке халатность персонала

Вашингтон, 16 октября. Изданию The Drive стали известны причины нашумевшего крушения истребителя ВВС США F-22. Весной 2020 года самолет без видимых причин вышел из строя и разбился в штате Флорида.

Авторам американского интернет-портала The Drive стало известно о некоторых событиях, которые предшествовали крушению самолета F-22 во Флориде в прошлом году. До того как отправить истребитель в последний полет, персонал флоридской авиабазы вымыл его. Вероятно, излишне тщательная мойка повредила датчики, которые отвечали за управление боевой машиной. Поэтому во время последнего полета приборы летчика показывали данные, которые не соответствовали реальности.

Даже когда самолет перевернулся в воздухе верх тормашками, приборы в кабине не зафиксировали радикальной смены ориентации в пространстве. Пилот счел лучшим решением отправить F-22 в штопор подальше от жилых построек и катапультироваться. Летчик выжил, а истребитель разбился.

Эксперты тем временем бьют тревогу из-за возможных уязвимостей истребителя ВВС США F-35. Авторы Popular Mechanics заявляют, что его системы могут быть взломаны киберпреступниками.