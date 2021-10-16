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Замглавы Пентагона Шу: производители гиперзвуковых ракет должны снизить их стоимость
Армия
Замглавы Пентагона Шу: производители гиперзвуковых ракет должны снизить их стоимость
wikipedia.org  /  Abigail Waldrop / the United States Army с идентификатором 160604-A-AW123-011

Вашингтон, 16 октября. Производство новейших систем вооружения, в том числе ракет с гиперзвуковой скоростью полета, должно осуществляться экономно. Это снизит расходы военного бюджета США при закупках данного оружия, заявила заместитель главы Пентагона по научно-исследовательской работе Хайди Шу.

Военное ведомство США намерено приобрести значительное количество гиперзвуковых ракет, что невозможно при их высокой стоимости, объяснила Шу.

«Американские производители гиперзвукового оружия должны продемонстрировать значительный прогресс в создании такого типа вооружения… и уменьшить его стоимость, ведь сейчас она составляет десятки, а то и сотни миллионов долларов за единицу», — подчеркнула заместитель министра обороны США.

При этом в армии США нет ни одного серийного образца гиперзвукового вооружения. Ранее стало известно о сроках очередных испытаний новых российских баллистических ракет «Сармат». Об учениях частей береговых ракетных войск на Камчатке информировал «Царьград».

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пентагон ракеты гиперзвук
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