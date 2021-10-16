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Глава правительства ЦАР призвал Комитет по санкциям ООН отменить оружейное эмбарго
Весь мир
Глава правительства ЦАР призвал Комитет по санкциям ООН отменить оружейное эмбарго
facebook.com  /  @primaturercaofficiel

Банги, 16 октября. Премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра встретился с делегацией Комитета по санкциям ООН и выступил за полное снятие ограничений на поставки оружия в страну, сообщается на официальной странице правительства в Facebook.

Рабочее заседание состоялось после посещения членами организации нескольких объектов Министерства обороны, полиции и жандармерии, а также осмотра центров подготовки. По словам представителя администрации республики, эмбарго не способствует повышению уровня безопасности и ограничивает возможности армии в восстановлении стабильности региона.

Дондра в очередной раз призвал членов комитета отменить санкции и позволить Банги закупать современное вооружение для защиты населения.

Ранее властям удалось восстановить государственный контроль почти над всей территорией Центральноафриканской Республики, что стало возможно благодаря содействию российских союзников, занимающихся подготовкой правительственных сил (FACA). Чуть позже глава Национальной ассамблеи Симплис Матье Саранджи вручил благодарственную грамоту главе Содружества офицеров за международную безопасность Александру Иванову за помощь в подготовке и обучении военнослужащих и полиции страны.

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