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Экипажи катеров Приморской флотилии проведут ракетные стрельбы в заливе Петра Великого
Армия
Экипажи катеров Приморской флотилии проведут ракетные стрельбы в заливе Петра Великого
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Владивосток, 16 октября. Моряки Тихоокеанского флота (ТОФ) проведут стрельбы сверхзвуковыми крылатыми ракетами «Москит» в заливе Петра Великого под Владивостоком. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Министерстве обороны России отмечают, что ракетные стрельбы в морских полигонах акватории залива Петра Великого будут проходить в рамках контрольной проверки за 2021 учебный год. Известно, что в маневрах примут участие экипажи ракетных катеров Приморской флотилии разнородных сил ТОФ.

«Стрельбы будут вестись сверхзвуковыми крылатыми ракетами "Москит" по целям, имитирующим корабли условного противника. Стрельба будет производиться по морскому щиту-мишени в сложной радиоэлектронной обстановке», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о начале активной фазы российско-китайских учений «Морское взаимодействие — 2021» в Японском море.

Также сообщалось, что 15 октября американский эсминец USS Chafee попытался нарушить границу России в Японском море близ Владивостока, передает «Царьград».

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минобороны рф тихоокеанский флот залив петра великого
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