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Читатели Spiegel призвали Москву провести учения у берегов США после инцидента с эсминцем Chafee
Армия
Читатели Spiegel призвали Москву провести учения у берегов США после инцидента с эсминцем Chafee
wikipedia.org  /  MC3 Lacordrick Wilson

Берлин, 16 октября. Провокация в Японском море с участием эсминца ВМС США Chafee требует от России жестких и решительных ответных действий. К такому выводу пришли читатели немецких СМИ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о попытке эсминца ВМС США Chafee нарушить государственную границу России в Японском море. Американский корабль приблизился к территориальным водам РФ, после чего предпринял попытку пересечь государственную границу. Действия Chafee были пресечены экипажем большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота ВМФ РФ «Адмирал Трибуц», передает «ПолитРоссия».

Немецкое издание Spiegel посвятило статью инциденту с участием американского эсминца, которая вызвала бурную дискуссию со стороны читателей. Многие из них выразили уверенность, что Москва должна продемонстрировать силу в ответ на провокацию американских ВМС.

«Я хотел бы знать, как США отреагируют, если русские и китайцы проведут маневр в Мексиканском заливе?» — задается вопросом пользователь Сети.

Кроме того, читатели предложили России направить свои корабли в нейтральные воды у берегов Лос-Анджелеса для проверки боеготовности американских военных.

«Российские эсминцы нужно отправить поплавать в международные воды рядом с Лос-Анджелесом, вероятно, американцы не будут так расслаблены. Таким образом США обычно проверяют боевую готовность и скорость реакции российских кораблей. То же самое и с самолетами на протяжении последних десятилетий», — написал комментатор.

Ранее командование ВМС США озвучило свою версию инцидента с эсминцем Chafee в Японском море. В ведомстве заявили, что эсминец якобы ничего не нарушал, а действия его экипажа носили «профессиональный характер». При этом в американские военные пообещали продолжить «летать, плавать и действовать на тех территориях, где это позволяет международное право», передает «Царьград».

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