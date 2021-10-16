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Defense News: армия США намерена провести три испытания гиперзвуковых ракет до 2023 года
Армия
Defense News: армия США намерена провести три испытания гиперзвуковых ракет до 2023 года
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 16 октября. Американские военные планируют провести три контрольных тестовых пуска гиперзвуковых ракет наземного базирования до постановки их на вооружение в 2023 году, информирует Defense News.

Начальник управления армии Соединенных Штатов по гиперзвуковым разработкам генерал-лейтенант Нил Тергуд заявил, что в 2022 году будут проведены три летных испытания гиперзвуковых ракет наземного базирования. Об этом он рассказал журналистам Defense News по итогам конференции Ассоциации армии США. Он отметил, что тестировать боеприпасы будут не разработчики, а военнослужащие тех боевых частей, куда поступят эти ракеты.

«Мы дали им технику, чтобы они могли уже сейчас тренироваться и быть готовыми получить реальные боекомплекты для стрельбы», — подчеркнул генерал.

Ранее реакция США на создание в России гиперзвуковых систем удивила президента страны Владимира Путина. По его словам, еще недавно американцам было все равно, однако их позиция по этому вопросу быстро изменилась.

Накануне военный обозреватель Александр Артамонов указал на реальное военное превосходство России над США, и речь идет не только о гиперзвуке, передает «Царьград».

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