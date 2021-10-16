В Дамаске прошла торжественная церемония выпуска курсантов авиационного училища

В Дамаске состоялся выпуск курсантов авиационного училища, прошедших подготовку по трем специальностям, касающимся летной практики, навигации и технической работы. Мероприятие приурочено к очередной годовщине основания сил ВВС и ПВО Сирийской Арабской Армии (САА). Об этом сообщает агентство SANA.

На торжественной церемонии генерал-майор, ответственный за подготовку будущих военнослужащих, зачитал поздравительную речь от имени президента Башара Асада, являющегося главнокомандующим САА.

برعاية الرئيس #الأسد.. تخريج دورة جديدة من طلبة الكلية الجوية



التفاصيل على الرابط: https://t.co/f5R46ls4VK pic.twitter.com/3ifqWQDdKC — سانا عاجل (@SanaAjel) October 16, 2021

«Мы противостояли глобальным и региональным силам терроризма, которые не смогли достичь своих агрессивных целей и задач», — отмечалось в тексте, зачитанном офицером.

При этом в речи выпускникам пожелали успехов в выполнении задач, которые будут ставиться перед ними в будущем ради защиты национальных интересов и родной земли.

Также на мероприятии выступил директор военного учебного заведения, который пожелал курсантам не останавливаться в учебе и освоении новых навыков, чтобы эффективнее противостоять любым вызовам.

Завершилась церемония военной присягой, которую молодые сирийцы произносили, держа в руках национальный флаг.

برعاية الرئيس #بشار_الأسد تخريج دورة جديدة من طلبة الكلية الجوية pic.twitter.com/Cti2mBMEvn — فرح الأسد (@FarahAlAssad3) October 16, 2021

Примечательно, 75 лет исполняется непосредственно Силам противовоздушной обороны, созданным в 1946 году. Затем этот тип войск был объединен в совместное командование с ВВС САА, которые были основаны двумя годами позже в 1948-м.

Из-за слияния двух типов войск отсчет их истории официальный ведется с момента формирования сил ПВО, ставших одними из первых подразделений в составе Сирийской Арабской Армии. В самом начале своей работы они были вооружены только зенитной артиллерией советского производства.

Примечательно, что первые летчики Военно-воздушных сил САА подготовку в пилотных школах Великобритании, однако на старте своего существования они также вооружались преимущественно авиатехникой производства СССР.