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В Дамаске прошла торжественная церемония выпуска курсантов авиационного училища
Весь мир
В Дамаске прошла торжественная церемония выпуска курсантов авиационного училища
Федеральное агентство новостей  / 

В Дамаске состоялся выпуск курсантов авиационного училища, прошедших подготовку по трем специальностям, касающимся летной практики, навигации и технической работы. Мероприятие приурочено к очередной годовщине основания сил ВВС и ПВО Сирийской Арабской Армии (САА). Об этом сообщает агентство SANA.

На торжественной церемонии генерал-майор, ответственный за подготовку будущих военнослужащих, зачитал поздравительную речь от имени президента Башара Асада, являющегося главнокомандующим САА.

«Мы противостояли глобальным и региональным силам терроризма, которые не смогли достичь своих агрессивных целей и задач», — отмечалось в тексте, зачитанном офицером.

При этом в речи выпускникам пожелали успехов в выполнении задач, которые будут ставиться перед ними в будущем ради защиты национальных интересов и родной земли.

Также на мероприятии выступил директор военного учебного заведения, который пожелал курсантам не останавливаться в учебе и освоении новых навыков, чтобы эффективнее противостоять любым вызовам.

Завершилась церемония военной присягой, которую молодые сирийцы произносили, держа в руках национальный флаг.

Примечательно, 75 лет исполняется непосредственно Силам противовоздушной обороны, созданным в 1946 году. Затем этот тип войск был объединен в совместное командование с ВВС САА, которые были основаны двумя годами позже в 1948-м.

Из-за слияния двух типов войск отсчет их истории официальный ведется с момента формирования сил ПВО, ставших одними из первых подразделений в составе Сирийской Арабской Армии. В самом начале своей работы они были вооружены только зенитной артиллерией советского производства.

Примечательно, что первые летчики Военно-воздушных сил САА подготовку в пилотных школах Великобритании, однако на старте своего существования они также вооружались преимущественно авиатехникой производства СССР.

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