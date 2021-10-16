Лена Миро предрекла конец Ксении Собчак после ее поездки в Росгвардию

Москва, 16 октября. Популярный блогер и обозреватель жизни звезд Лена Миро в очередной раз прошлась по журналистке и телеведущей Ксении Собчак. По мнению Миро, светскую львицу скоро ждет конец карьеры.

«Блондинка в шоколаде» оказалась в центре скандала после смертельного ДТП, случившегося в Сочи 9 октября. Водитель арендованного Mercedes, на котором ехала Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Volkswagen. Одна из пассажирок встречной иномарки погибла на месте.

После инцидента журналистка столкнулась с травлей в Сети. Публику возмутило, что сразу после аварии светская львица пересела в другую машину и уехала в аэропорт, не оставшись помогать пострадавшим. Телеведущая даже обратилась в Росгвардию с жалобой на слежку и угрозы ее семье, причем приехала в ведомство лично. Однако Миро предрекла скорый конец знаменитости после этой поездки.

«В ведомстве ей посоветовали то, что посоветовали бы любому простому гражданину: если есть какие-то проблемы, написать заявление в ОВД», — отметила блогер.

politexpert.net / Евгений Зайцев

По мнению обозревателя жизни звезд, весь авторитет светской львицы держался только на ее возможных связях. Собчак опасались лишь из-за предположения, что она может набрать чей-то номер и решить любой вопрос, пояснила автор блога.

Однако в ситуации, когда у журналистки действительно возникла проблема, она не смогла ее решить, и это увидели все, добавила Миро. Блогер подчеркнула, что «тусовка такое не прощает».

«Много лет Ксюшадь грозила миру, фигурально выражаясь, атомной бомбой, а по факту оказалось, что бомбы-то никакой и нет. Это конец. Ее заклюют свои же», — подытожила Лена Миро.

После смертельного ДТП Ксения Собчак записала видеообращение для передачи Андрея Малахова. Ведущая заявила, что журналисты пытаются поймать ее на вранье, но им это не удастся, так как она полностью честна.