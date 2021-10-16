Британский авианосец HMS Queen Elizabeth посетил Сингапур

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о заходе в Сингапур британского авианосца HMS Queen Elizabeth, размещении у берегов японской Окинавы новейшей экспедиционной мобильной базы США, проведении военно-морских учений «Малабар» членами «Четырехстороннего диалога по безопасности» (Quad), отказе допустить на саммит глав АСЕАН лидера Мьянмы Мин Аун Хлайна, а также визите в Соединенные Штаты делегации высокопоставленных военных из Тайваня.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Британский авианосец HMS Queen Elizabeth 11 октября совершил остановку в Сингапуре в рамках реализации политики Лондона по увеличению своего военного присутствия в Азии. На фоне растущей конкуренции между крупными державами Великобритания пытается утвердиться на глобальном уровне в качестве одного из ключевых игроков.

Двумя днями ранее авианосная ударная группа (АУГ) Королевского военно-морского флота провела учения с сингапурскими военными, включая имитацию боевой работы с истребителями F-35B и F-16.

Сингапур — одна из более чем 40 стран, с которыми HMS Queen Elizabeth будет взаимодействовать в ходе визитов или учений во время текущего развертывания. В перспективе Лондон планирует постоянно размещать военные корабли в Азии, где американцы вместе с западными и региональными союзниками пытаются сдержать растущее влияние Китая.

«Наш недавний комплексный обзор подчеркнул важность Индо-Тихоокеанского региона и намерение Великобритании развернуться здесь и обеспечить гораздо более постоянное присутствие», — сказал командующий АУГ коммодор Стив Мурхаус.

Соединенные Штаты развернули у берегов японского острова Окинава свою новейшую экспедиционную мобильную базу USS Miguel Keith, которая позволит существенно усилить военные возможности американцев в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Корабль войдет в состав экспедиционной ударной группы Седьмого флота ВМС США в качестве плавучей базы для вертолетов и судов на воздушной подушке. Его присутствие укрепит американские позиции вдоль первой цепи островов, простирающейся от Японии до Филиппин, включая Тайвань. Эта линия играет важную роль в стратегических концепциях Вашингтона как первый рубеж сдерживания Китая на тихоокеанском направлении.

По словам военного обозревателя из Макао Энтони Вон Туна, расположенный на Окинаве USS Miguel Keith будет использоваться в качестве фактической авианосной платформы для амфибийных сил США, что поможет американцам предотвратить попытки Народно-освободительной армии Китая (НОАК) установить контроль над спорными островами Дяоюйдао/Сенкаку, на которые претендуют Пекин и Токио.

Expeditionary sea base ship USS MIGUEL KEITH ESB5 arrived at White Beach, Okinawa, Japan 6 Oct on her first deployment. Just commissioned in May at San Diego, KEITH is to be based at Saipan in the northern Marianas https://t.co/C5GDTzLb5o pic.twitter.com/NkZ5TSB7Mm — Chris Cavas (@CavasShips) October 8, 2021

Члены «Четырехстороннего диалога по безопасности» (Quad) — США, Япония, Австралия и Индия — провели с 11 по 14 октября второй этап ежегодных военно-морских учений «Малабар».

В маневрах в Бенгальском заливе Индийского океана приняли участие японский вертолетоносец JS Kaga и эсминец JS Murasame, индийский ракетный эсминец INS Ranvijay и многоцелевой фрегат INS Satpura, австралийский фрегат HMAS Ballarat и судно обеспечения HMAS Sirius, а также авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Carl Vinson.

В ходе первого этапа учений «Малабар», который начался в августе, страны отрабатывали морские операции вблизи острова Гуам и в Филиппинском море.

«Я бы хотел, чтобы эти учения укрепили связи с США, Индией и Австралией, которые разделяют видение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», — заявил Сэйдзи Кихара, заместитель главного секретаря кабинета министров Японии.

Таким образом, страны Quad продолжают регулярно проводить масштабные совместные учения, в том числе с привлечением европейских партнеров, с целью оказать упреждающее давление на Китай, продемонстрировав тесное региональное сотрудничество.

Phase 2 of MALABAR-21 kicks off in Bay of Bengal between navies of Indian Navy, US Navy (USN), Japanese Maritime Self Defence Force (JMSDF) and Royal Australian Navy (RAN): Spokesperson, Indian Navy pic.twitter.com/ozuxgJI3IZ — ANI (@ANI) October 12, 2021

Камбоджа

Соединенные Штаты обвинили Камбоджу в отсутствии прозрачности в отношении китайских строительных работ на крупнейшей военно-морской базе Реам. Вашингтон настаивает, чтобы правительство премьер-министра Хун Сена раскрыло масштабы военного участия Пекина.

Представитель посольства США Чад Родемайер в своем заявлении сказал, что любое иностранное военное присутствие в королевстве нарушит конституцию Камбоджи и подорвет региональную безопасность.

«Правительство Камбоджи не было полностью прозрачным в отношении намерений, характера и масштабов этого проекта или роли военных КНР, что вызывает озабоченность по поводу предполагаемого использования военно-морского объекта», — сказал он.

US calls Cambodia opaque over Chinese activity at navy base – Reuters https://t.co/wGR5kl6sdH — Sense Hofstede (@sehof) October 14, 2021

Слухи о возможном размещении войск НОАК в Камбодже обсуждаются уже несколько лет. В июле 2019 года The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц США сообщила, что Пекин и Пномпень якобы подписали секретное соглашение, дающее Китаю доступ к военно-морской базе Реам на 30 лет с последующим автоматическим продлением договора каждые 10 лет. Взамен китайцы обязались модернизировать всю инфраструктуру.

В прошлом году камбоджийские власти снесли на базе ряд построенных американцами и австралийцами технических конструкций и зданий, включая штаб тактического командования Национального комитета морской безопасности. Правительство официально уведомило об этом всех международных партнеров еще в конце 2017 года и не получило никаких возражений с их стороны.

Камбоджа неоднократно опровергала сообщения о возможном размещении китайских военных на базе Реам. В свою очередь, официальные лица США никаких доказательств подобных договоренностей так и не предоставили.

UPDATE: Over the course of August and September, three new buildings have gone up and a new road has been cleared at Cambodia's Ream Naval Base, where concerns over possible Chinese military access linger amid Beijing-backed construction. https://t.co/C1w5qeHY6s pic.twitter.com/YRlRFN6AJ8 — AMTI (@AsiaMTI) October 15, 2021

Мьянма

Министры иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 15 октября приняли решение не допускать лидера Мьянмы старшего генерала Мин Аун Хлайна к участию в виртуальном региональном саммите, который пройдет 26-28 октября.

Фактической причиной такого шага стал категорический отказ мьянманских военных организовать встречу спецпосланника АСЕАН Эривана Юсофа с находящейся под стражей Аун Сан Су Чжи. Это было расценено как нежелание нынешних властей Мьянмы следовать дорожной карте, разработанной Ассоциацией несколькими месяцами ранее. В ответ в Нейпьидо заявили, что отказ приглашать Мин Аун Хлайна на мероприятие является нарушением базовых принципов организации и стало результатом давления извне.

ASEAN foreign ministers have decided to exclude Myanmar's coup leader Senior General Min Aung Hlaing from upcoming #ASEAN summits scheduled to be held later this month and to invite a non-political representative instead. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/Ey2tWxV0Bl — The Irrawaddy (Eng) (@IrrawaddyNews) October 16, 2021

Представлять страну на предстоящем саммите лидеров АСЕАН будет «неполитическая фигура», которую пригласят специально для этой цели.

Политический кризис в Мьянме, который продолжается с 1 февраля, стал самым сложным испытанием за последние годы для Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Члены организации всегда придерживались политики невмешательства в дела друг друга. Однако неспособность решать сложные и спорные региональные проблемы постоянно ставит вопрос о дееспособности АСЕАН, лишая ее доверия и поддержки на международном уровне.

Southeast Asian countries will invite a non-political representative from Myanmar to a regional summit, delivering an unprecedented snub to the military leader who led the coup against Myanmar's elected government https://t.co/AZhq9fWeLM pic.twitter.com/pAoiyIdFHR — Reuters (@Reuters) October 16, 2021

Тайвань

Выступая 10 октября, в годовщину начала Синьхайской революции 1911 года, президент Цай Инвэнь заявила, что Тайвань продолжит укреплять свою оборону, чтобы никто не смог заставить его принять навязываемый КНР путь, который «не предлагает ни свободы, ни демократии».

В Пекине слова Цай назвали провокацией, подчеркнув, что поддержка Демократической прогрессивной партией независимости острова является источником напряженности, а также самой большой угрозой миру и стабильности в Тайваньском проливе.

Тем временем НОАК сообщила 11 октября о проведении учений по высадке морского десанта в южной части провинции Фуцзянь, которая расположена напротив Тайваня. В ответ Тайбэй осудил «тактику принуждения» КНР и заяви, что будет защищаться в случае нападения.

The #PLA Daily released a video on October 11, in which a synthetic brigade of the 73rd Army Group recently conducted a beach landing exercise in a sea area in southern Fujian

Watch "10 Benefits of #TakingBackTaiWan" by #CCP's top adviser #JinCanrong: https://t.co/Pp5Ez9OYHM pic.twitter.com/uoHFWzgcXJ — Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferatntd) October 12, 2021

На фоне обострения ситуации вокруг острова высокопоставленные тайваньские военные отправились с визитом в Соединенные Штаты. В Вашингтоне командующий сухопутными войсками Сюй Яньпу встретился со своим коллегой Чарльзом Флинном и Джоном Акилино, возглавляющим Индо-Тихоокеанское командование США. После этого делегация отправилась на Гавайи, где обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества на следующий год.

Министр обороны Тайваня Цю Гочжэн преуменьшил значение визита, назвав его частью регулярных тайваньско-американских обменов. Однако посольство КНР в США заявило, что такие контакты противоречат принципу одного Китая.