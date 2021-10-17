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День отца: ФАН собрал список идеальных звездных родителей

  /   Обновлено: 17 октября 2021 08:35
Шоу-бизнес
День отца: ФАН собрал список идеальных звездных родителей
instagram.com  /  @lazarevsergey

В России впервые отпразднуют День отца 17 октября. ФАН рассказывает о российских звездных отцах-молодцах, которые успешно совмещают карьеру с воспитанием детей.

Сергей Лазарев

Популярный российский поп-исполнитель и примерный отец Сергей Лазарев воспитывает двух детей в одиночку. Старшего сына Никиту Сергей скрывал от общественных глаз целых три года: о ребенке стало известно лишь в 2016 году. В 2019 году певец рассказал и о дочери, которой к этому моменту был уже годик. Чтобы обзавестись детьми, Лазарев воспользовался услугами суррогатной матери.

instagram.com / @fkirkorov

Филипп Киркоров

Король российской поп-сцены Филипп Киркоров также прибегнул к суррогатному материнству, но скрывать своих детей он вовсе не собирался: с самого детства десятилетняя Алла-Виктория и девятилетний Мартин привычны к вниманию общественности, звездности, фотокамерам и дорогим вещам. У дочери и сына Киркорова есть собственные страницы в Instagram, где подробно транслируется их шикарная жизнь.

instagram.com / @maxgalkinru

Максим Галкин

Известный юморист Максим Галкин уже десять лет в счастливом браке с Аллой Пугачевой. У пары есть семилетние двойняшки Гарри и Лиза. О рождении детей от суррогатной матери стало известно лишь спустя месяц. Максим все свое свободное время посвящает семье, особенно дочери и сыну. Идеальный отец играет с детьми, смотрит мультики и слушает музыку. Укладывать спать маленьких сорванцов у Максима не получалось, видимо, не хватало строгости, но с этой обязанностью прекрасно справлялась его супруга.

Кадр из фильма «Фея» /

Константин Хабенский

У актера Константина Хабенского трое детей. Старшему сыну Ване, рожденному в браке с журналисткой Анастасией Хабенской, которая в 2008 году скончалась от рака мозга, уже 14 лет. Еще две девочки — пятилетняя Саша и двухлетняя Вероника — родились в браке с актрисой Ольгой Литвиновой. После смерти первой жены Хабенский впал в депрессию, поэтому Ваню, чтобы мальчик не видел страданий отца, отдали на воспитание бабушке. Сейчас Ваня учится в школе в Испании, а на каникулах прилетает в Москву к отцу.

instagram.com / @makarskie

Антон Макарский

Антон Макарский и Виктория Морозова — образцово-показательная семья. Пара вместе больше 20 лет, а в узаконенных отношениях 18 лет. У артистов долгое время не было детей. Через 13 лет брака у пары родилась долгожданная девочка, которую назвали Марией. Через несколько лет супруга подарила Макарскому сына. Виктория и Антон считают, что им помогли вера и молитва, важную роль сыграли и израильские врачи, сохранившие тяжело протекающую беременность.

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Все новости / Шоу-бизнес / День отца: ФАН собрал список идеальных звездных родителей
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