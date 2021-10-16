Молодая супруга Петросяна объяснила свой «бабушкин» стиль

Москва, 16 октября. Супруга известного российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова высказалась о своем неоднозначном стиле. «Бабушкины» вещи нравятся ей давно.

Татьяна Брухунова опубликовала в Instagram снимок с прогулки. На фото она позирует в новом наряде: стильном бомбере с надписями и широких джинсах, на голове у нее красуется «шапка-петушок». Жена писателя-сатирика заявила, что у нее очень разнообразный гардероб.

«Стилистические отголоски «сицилийской старушки» пришли в мой гардероб много лет назад, кажется в середине 11-го класса. Но дело не в этом, а в том, что я люблю примерять на себя разные образы. Нет никакой надобности останавливаться на чем-то одном. Вот сегодня я ну совсем не бабушка», — написала Брухунова.

Prt Scr instagram.com / @bruhunova

Поклонники посоветовали жене Петросяна выбирать образ не по возрасту, а с учетом состояния души. Если с утра хорошее настроение, то можно остановиться на образе бунтарки, и этот бомбер отлично впишется.

«Надевайте, что вам по душе, не слушайте вы никаких советчиков-дизайнеров. Дизайнер у вас один — это супруг. Что ему нравится, то и ваше»; «Все правильно делаете! Как по мне, это намного интереснее, чем повсеместный силикон», — отреагировали фолловеры.

Ранее Евгений Петросян порадовал поклонников снимком с супругой и сыном Ваганом. Фотография была опубликована в 76-й день рождения сатирика.