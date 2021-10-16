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Российские банки могут поднять проценты по вкладам до 9% уже в ноябре 2021 года

  /   Обновлено: 16 октября 2021 20:31
Экономика
Российские банки могут поднять проценты по вкладам до 9% уже в ноябре 2021 года
bankibankroty.ru

Москва, 16 октября. Банк России продолжает ужесточать денежно-кредитную политику. Эксперты предполагают, что в скором времени россиян может ждать рост процентов по банковским вкладам. ДКП Центробанка также замедляет инфляцию, из-за чего курс национальной валюты повышается, пишет портал Online-buhuchet.ru.

Регулятор последовательно повышал ключевую ставку в период с марта по сентябрь текущего года, преследуя в том числе цель сократить число покупок населением в кредит. Также он планомерно ужесточал требования к заемщикам.

Это приближает российскую экономику к замедлению инфляции. Параллельно ставка по вкладам в некоторых коммерческих банках поднялась до показателя в 8%. Центробанк может продолжить ужесточение ДКП, что повлечет очередную волну повышения прибыльности вкладов: проценты по депозитам уже в ноябре могут превысить 9%.

Крупнейшие отечественные банки ранее подняли ставки по своим финансовым продуктам. В начале месяца средняя максимальная ставка по вкладам десяти наиболее крупных банков достигала 6,33%.

Между тем российские власти вновь откладывают выплаты гражданам по «сгоревшим» советским вкладам, сделанным до 20 июня 1991 года. Источники финансирования и законодательная область применения долгового рубля на данный момент отсутствуют, пишет INFOX.

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