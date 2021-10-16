Москвичи оценили новую систему биометрической оплаты проезда в метро

Теперь все 240 станций московского метро оснащены новой системой биометрической оплаты проезда. Чтобы попасть в подземку, достаточно на пару секунд задержаться у турникета — и вуаля! — дверцы открываются.

Перед тем, как запустить столь глобальную систему в работу, была собрана фокус-группа из 7000 добровольцев, которые «на собственных лицах» проверили камеры на скорость и безошибочность идентификации.

Получить услугу прохода по биометрии может любой желающий, для этого достаточно скачать обновленное приложение «Метро Москвы» и заполнить все необходимые поля.

«Мы рекомендуем загрузить вашу фотографию, сделать это примерно за час, чтобы система прогрузилась во всех турникетах и корректно работала», — уточнил руководитель Департамента транспорта г. Москвы Максим Ликсутов.

Вечно спешащим москвичам такая система, безусловно, пришлась по вкусу, ведь пользоваться ей быстро и просто.

Система технологического оснащения транспорта Москвы находится на первом месте не только в стране, но и в мире. Камеры есть буквально повсюду и, помимо удобства, они позволяют быстро выявлять и отслеживать правонарушителей, что уже сказалось на раскрываемости преступлений.

Пассажиры метрополитена активно пользуются новой услугой. Прогнозируется, что количество пользователей системы Face Pay составит до 15% от общего пассажиропотока.

«Чем удобнее и проще, тем будет быстрее и эффективнее, как мне кажется», — делится впечатлениями пассажир метрополитена.

Человек XXI века давно привык к новинкам хай-тек индустрии и все более требовательно относится к собственному комфорту во всех сферах.

«Я пользуюсь всеми современными средствами, потому что я считаю, что это удобно и что нужно соответствовать времени любому современному человеку», — добавил один из опрошенных.

Уже в следующем году власти планируют оснастить системой оплаты проезда по биометрии все турникеты на МЦК. Возможно, в недалеком будущем можно будет и оплачивать покупки в супермаркетах, просто посмотрев в камеру.

«Здорово, я думаю, это классная возможность все делать быстрее», — позитивно оценивает новую систему жительница столицы.

Однако, несмотря на заверения чиновников, не все москвичи с восторгом приняли новинку. Некоторые сомневаются в безопасности такого способа оплаты проезда и надежной защите собственных данных, опасаясь, что информация может оказаться не в самых надежных руках. Для тех, кто с подозрением отнесся к нововведению, начальник службы платежных сервисов метрополитена Жанна Ермолина пояснила: все личные данные пассажиров находятся под надежной охраной и за их судьбу волноваться не стоит.