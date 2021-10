Правозащитники призвали ЕС отказаться от сотрудничества с Береговой охраной Ливии

Триполи, 16 октября. Организация Euro-Mediterranean Human Rights Monitor (Euro-Med HRM) призвала Европейскую комиссию (ЕК) приостановить сотрудничество с ливийской Береговой охраной в области миграции и пограничного контроля.

Правозащитники указали на неоднократные нарушения прав человека в отношении беженцев силовиками североафриканского государства. Последних Евросоюз поддерживает финансово.

Организация призвала к спасению тысяч мигрантов, находящихся в Ливии, а также развертыванию европейской операции в Средиземном море.

#Libya| EU-funded boats to abusive Libyan coastguard underline European complicity in grave violations against sea migrants



