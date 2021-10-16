Правозащитники призвали ЕС отказаться от сотрудничества с Береговой охраной Ливии

Триполи, 16 октября. Организация Euro-Mediterranean Human Rights Monitor (Euro-Med HRM) призвала Европейскую комиссию (ЕК) приостановить сотрудничество с ливийской Береговой охраной в области миграции и пограничного контроля.

Правозащитники указали на неоднократные нарушения прав человека в отношении беженцев силовиками североафриканского государства. Последних Евросоюз поддерживает финансово.

Организация призвала к спасению тысяч мигрантов, находящихся в Ливии, а также развертыванию европейской операции в Средиземном море.

#Libya| EU-funded boats to abusive Libyan coastguard underline European complicity in grave violations against sea migrants



Press release: https://t.co/2VfJtFdeIU pic.twitter.com/LyunXLnlaE — Euro-Med Monitor (@EuroMedHR) October 15, 2021

Еврокомиссия все еще полагается на помощь Триполи в перехвате беженцев. Это происходит несмотря на недавние аресты и применение силовиками чрезмерной силы против нелегалов, что привело к массовому побегу и демонстрациям у штаб-квартиры УВКБ ООН.

Правозащитники отметили, что учреждения ЕС и государств — членов, особенно Италии, потратили миллионы евро на ливийскую Береговую охрану.

В связи с этим Euro-Med HRM подверг критике намерение ЕК передать силовикам североафриканской страны новые патрульные катера класса «Р150». Суда предназначены для перехвата людей в море.

«Врачи без границ» ранее потребовали прекратить принудительное возвращение нелегалов на территорию Ливии. Организация считает, что ЕС должен изменить миграционную политику.