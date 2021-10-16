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Правозащитники призвали ЕС отказаться от сотрудничества с Береговой охраной Ливии
Весь мир
Правозащитники призвали ЕС отказаться от сотрудничества с Береговой охраной Ливии
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / l94 / ZUMAPRESS.com / Sascha Steinach / dpa-Zentralbild

Триполи, 16 октября. Организация Euro-Mediterranean Human Rights Monitor (Euro-Med HRM) призвала Европейскую комиссию (ЕК) приостановить сотрудничество с ливийской Береговой охраной в области миграции и пограничного контроля.

Правозащитники указали на неоднократные нарушения прав человека в отношении беженцев силовиками североафриканского государства. Последних Евросоюз поддерживает финансово.

Организация призвала к спасению тысяч мигрантов, находящихся в Ливии, а также развертыванию европейской операции в Средиземном море.

Еврокомиссия все еще полагается на помощь Триполи в перехвате беженцев. Это происходит несмотря на недавние аресты и применение силовиками чрезмерной силы против нелегалов, что привело к массовому побегу и демонстрациям у штаб-квартиры УВКБ ООН.

Правозащитники отметили, что учреждения ЕС и государств — членов, особенно Италии, потратили миллионы евро на ливийскую Береговую охрану.

В связи с этим Euro-Med HRM подверг критике намерение ЕК передать силовикам североафриканской страны новые патрульные катера класса «Р150». Суда предназначены для перехвата людей в море.

«Врачи без границ» ранее потребовали прекратить принудительное возвращение нелегалов на территорию Ливии. Организация считает, что ЕС должен изменить миграционную политику.

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мигранты ливия еврокомиссия
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