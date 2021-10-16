Замглавы МИД России Вершинин прибудет в Дамаск 16 октября

Дамаск, 16 октября. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин прибудет в столицу Сирии с рабочим визитом 16 октября, сообщил осведомленный источник в российском посольстве.

По словам информатора РИА Новости, визит замглавы МИД продлится в течение двух дней.

«В ходе визита он встретится с рядом высокопоставленных сирийских государственных деятелей», — сказано в сообщении.

Как стало известно ранее, президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад принял в Дамаске главу МИД Ирана. В рамках переговоров стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между государствами, а также развитие партнерства в торговой и экономической сферах.