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Замглавы МИД России Вершинин прибудет в Дамаск 16 октября
Политика
Замглавы МИД России Вершинин прибудет в Дамаск 16 октября
mid.ru

Дамаск, 16 октября. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин прибудет в столицу Сирии с рабочим визитом 16 октября, сообщил осведомленный источник в российском посольстве.

По словам информатора РИА Новости, визит замглавы МИД продлится в течение двух дней.

«В ходе визита он встретится с рядом высокопоставленных сирийских государственных деятелей», — сказано в сообщении.

Как стало известно ранее, президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад принял в Дамаске главу МИД Ирана. В рамках переговоров стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между государствами, а также развитие партнерства в торговой и экономической сферах.

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Сирия мид вершинин
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