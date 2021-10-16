Ожесточенные бои продолжаются в йеменском Марибе

Сана, 16 октября. Представители Арабской коалиции, поддерживающей правительство Йемена во главе с Мансуром Хади, заявили, что за последние сутки 160 хуситов из движения «Ансар Аллах» были ликвидированы, а их 11 военных машин уничтожены в ходе 24 операций в районе Аль-Абдия в Марибе.

Представители Эр-Рияда также добавили, что будут продолжать поддерживать йеменскую армию в ее усилиях по защите гражданского населения от нарушений со стороны хуситов.

#UPDATE The Saudi-led coalition supporting Yemen's government said Saturday it had killed 160 Huthi rebels in strikes south of the strategic city of Marib, where loyalists say rebels have made advances pic.twitter.com/pBsakTFrJ1 — AFP News Agency (@AFP) October 16, 2021

Днем ранее арабская коалиция заявила об уничтожении 180 повстанцев. Район Аль-Абдия с 23 сентября находится в осаде бойцов движения «Ансар Аллах».

Агентство Anna News сообщило, что крупные потери несут и силы хадистов. По данным источников СМИ, в Аль-Абдии и Аль-Джубе количество убитых сторонников правительства Мансура Хади за последнее время может составлять около 43 человек. Особо большие потери понесли полевые командиры и офицерский состав хадистов.

Кроме того, по сведениям агентства, 15 октября «Ансар Аллах» заняло Аль-Абдию и прилегающие к районному центру населенные пункты и территории, захватив при этом большое количество пленных и вооружение.

Федеральное агентство новостей /

Ситуация в Марибе

В феврале «Ансар Аллах» активизировало свои усилия по захвату Мариба — одного из последних ключевых оплотов правительственных сил. Контроль над этой областью, известной своими богатыми месторождениями, укрепит позиции хуситов за столом переговоров о будущем страны.

Повстанцы совершило существенный прорыв в феврале, сделав ряд тактических успехов, однако добиться захвата ключевых пунктов им не удалось. К середине марта темпы наступления хуситов снизились, но уже к апрелю у повстанцев получилось приблизиться к столице провинции.

Тем не менее силы «Ансар Аллах» не смогли взломать линию фронта войск саудовской коалиции и перерезать их ключевые коммуникационные пути, которые использовались для переброски резервов в Мариб из Южного и Восточного Йемена.

Федеральное агентство новостей /

С конца сентября военные действия в ключевой провинции усилились. Сообщения о крупных потерях поступали с обеих сторон. В начале недели администрация президента Мансура Хади объявила южную часть Мариба военной зоной. Это решение было обусловлено продвижением войск «Ансар Аллах», которые также взяли под контроль часть региона Шабва на юге Йемена.

14 октября шиитские повстанцы сообщили о своем наступлении в районе Аль-Джуба, где хадисты теперь контролируют лишь небольшая участки земли. Сейчас значительная часть провинции Мариб находится под контролем движения хуситов. Кроме того, положение сторонников Хади ухудшается еще и на фоне перехода к «Ансар Аллах» некоторых подразделений местных ополчений и племенных старейшин.

Гуманитарный кризис

Боевые действия в стране привели к тому, что около 80% йеменцев зависят от продовольственной помощи. Организация Объединенных Наций (ООН) называет конфликт в ближневосточной стране, длящийся с 2014 года, худшим гуманитарным кризисом в мире.

Over 2 million children in Yemen have been out of school because of the ongoing war and extreme poverty, according to a new UN report.



The report says:

◾️About 8.1M children need emergency education assistance

◾️11.3M require humanitarian aid or protection assistance pic.twitter.com/AvOWaZsUro — AJ+ (@ajplus) July 5, 2021

Помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Рамеш Раджасингхам заявил 15 октября, что острый продовольственный кризис в Йемене продолжает ухудшаться вследствие непрекращающихся боевых действий. По данным чиновника, в результате военных операций в сентябре погибли или получили ранения 235 мирных жителей.

Раджасингхам также отметил, что больше всего от военных операций страдает гражданское население Мариба. В сентябре в данной провинции было перемещено почти 10 тысяч человек — это самый высокий показатель с начала года. Ситуация усугубляется тем, что ранее в регион бежали мирные люди, спасаясь от боев в других местах.