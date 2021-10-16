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Премьер-министр ЦАР обсудил с молодежью вопросы развития республики
Весь мир
Премьер-министр ЦАР обсудил с молодежью вопросы развития республики
facebook.com  /  @primaturercaofficiel

Банги, 16 октября. Премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра обсудил вопросы развития республики с представителями Национального совета молодежи (CNJ), сообщает Radio Lengo Songo.

Главной темой встречи стало обеспечение безопасности населения после нападения боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) на автомобильную колонну в восточной части страны. Тогда радикалы атаковали гуманитарный конвой и убили десятки мирных жителей.

По словам главы правительства, в настоящее время подготовленная российскими инструкторами национальная армия (FACA) делает все необходимое для защиты гражданских, а следственные органы продолжают поиски виновных в преступлении.

«Войска ЦАР справятся с любой угрозой, которая исходит от боевиков CPC», — сказал премьер.

Он призвал молодежь больше внимания уделять совершенствованию собственных знаний и активно участвовать в развитии Центральноафриканской Республики. После окончательной победы над радикалами населению предстоит немало работы по модернизации всех секторов экономики и помощь CNJ станет неоценимой.

Присутствующие назвали встречу с Анри-Мари Дондра исторической, поскольку она впервые проводилась в офисе организации. В ней приняли участие жители восьми районов Банги, Бимбо, Бегуа и несколько человек из соседних провинций.

Ранее глава Национальной ассамблеи ЦАР Симплис Матье Саранджи поблагодарил руководителя российских инструкторов, президента Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александра Иванова за помощь в обучении республиканской армии и вручил ему правительственную грамоту.

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африка молодежь развитие цар дондра
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