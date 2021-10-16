Агата Муцениеце пожаловалась на сложности участия в шоу «Ледниковый период»

Москва, 16 октября. Актриса Агата Муцениеце рассказала, с какими трудностями ей приходится сталкиваться из-за проекта «Ледниковый период». Знаменитость призналась, что участие в шоу дается ей очень тяжело.

Артистка выступает в популярной передаче в паре с фигуристом Александром Энбертом. В третьем выпуске нового сезона «Ледникового периода» Муцениеце и ее партнер представили на суд жюри и зрителей номер под музыку Фредерика Лоу из мюзикла «Моя прекрасная леди». Актриса вышла на лед в элегантном розовом платье, а Энберт катался в сером костюме с галстуком.

По словам артистки, фигурное катание дается ей с большим трудом. Однако знаменитость очень старается, чтобы не подвести своего партнера по проекту.

«У меня мозоли от шнурков на коньках», — пожаловалась Муцениеце.

Несмотря на все усилия, актрисе и фигуристу не удалось заслужить высокие оценки судей. Тренер Татьяна Тарасова заявила, что не видит прогресса в катании Муцениеце. При этом фигурист Илья Авербух отметил, что актриса стала более раскрепощенной на льду, однако знаменитость и ее партнер все равно заняли предпоследнее место.

Татьяна Тарасова по-настоящему отчитала Агату Муцениеце в первом выпуске «Ледникового периода». Тренера возмутило, что актриса плохо завязала шнурки на коньках.