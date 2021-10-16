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Лера Кудрявцева призналась Николаю Баскову в любви
Общество
Лера Кудрявцева призналась Николаю Баскову в любви
Prt Scr youtube.com  /  ЛУЧШЕ-ПРАВДУ С СУРЕНОМ КАГРАМАНОВЫМ

Москва, 16 октября. Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева поздравила золотой голос России Николая Баскова с днем рождения. На вечеринке она долго обнималась с артистом.

В столице состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 45-летию Николая Баскова. Поздравить певца пришли многие звезды отечественного шоу-бизнеса, в том числе Алла Пугачева и Максим Галкин, Кристина Орбакайте, Алсу, Татьяна Навка, Игорь Крутой и другие артисты.

Среди приглашенных была и Лера Кудрявцева. На вечеринку она пришла без своего супруга, хоккеиста Игоря Макарова. Телеведущая появилась в шелковом костюме оверсайз. Она долго не выпускала Николая Баскова из своих объятий.

«Колюня, с днем рождения, любимый», — написала Кудрявцева в Stories.

Prt Scr instagram.com / @leratv

Лера Кудрявцева стала известна в качестве ведущей музыкального конкурса «Новая волна». В настоящий момент она ведет программу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. В этом году звезда ТВ отметила юбилей, ей исполнилось 50 лет.

Ранее Кудрявцева рассказала, что ее мать перенесла инсульт и теперь проходит реабилитацию. У женщины парализовало одну руку, но она занимается лечебной физкультурой и не теряет надежду на полное восстановление.

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