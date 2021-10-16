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Агрономы Сицилии впервые вырастили кофейные деревья на открытом воздухе
Общество

Жители Италии теперь могут наслаждаться бодрящим напитком, выращенным в естественных условиях на их собственной территории.

Раньше, чтобы выращивать кофейные деревья, приходилось строить специальные теплицы, ведь этот вид растений хорошо чувствует себя лишь в небольшой зоне между так называемыми Тропиками Рака и Козерога. Сицилия же находится на пять градусов севернее, и до этого времени итальянцам не удавалось культивировать темно-красные плоды у себя дома. Однако сейчас на острове установилась достаточно жаркая погода, которая и позволила экспериментатору Артуро Мореттино разбить кофейную плантацию.

«Мы решились на эксперимент: попытались посадить растения не в теплице, а на открытом воздухе, чтобы изучить их реакцию на новые окружающие условия. Зерно за зерном, растение за растением, анализ за анализом, вкус за вкусом — новый урожай во всем оказался лучше тепличного», — хвастается результатом Артуро.

По словам владельца плантации, эксперимент дал успешные результаты. Рекордная температура, которая в этом году достигла 48,8 градусов Цельсия, и обильные ливни благоприятно сказались на росте кофейных зерен.

«Это кофейные «вишни», или, технически говоря, косточки. <...> Они находятся в фазе сушки в соответствии с методом естественного обезвоживания под солнечным светом», — демонстрирует урожай итальянец.

Мореттино — владелец одноименного кафе, принадлежавшего трем поколениям его семьи. История кофейного бизнеса началась еще в 1920 году с магазина специй, который располагался в историческом районе Палермо.

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италия кофе сицилия природа напитки
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