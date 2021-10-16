Психолог Наталья Наумова рассказала, почему подросткам тяжело дается переезд

Переезд на новое место становится для семьи большим событием и серьезным стрессом, для детей так особенно. Можно ли подготовить ребенка к этим переменам? Кому переезды даются болезненнее всего? Ответы на эти вопросы мы нашли у детского психолога и семейного психотерапевта Натальи Наумовой.

По словам специалиста, тяжелее всего адаптируются к новому месту именно подростки, ведь отношения с уже имеющимися друзьями играют для них значимую роль, а знакомства даются уже тяжело. Новых одноклассников они обычно воспринимают в штыки, поэтому ужиться в школьном коллективе удается далеко не всегда.

«Ребята помладше, например, дошкольники, легче переносят переезд, потому что им значительно легче знакомиться и дружить. Мы даже видим, как дети до десятилетнего возраста подходят друг к другу на улице, говорят: «Привет, давай дружить». И они уже дружат на площадке. У подростков так уже не происходит. Где-то в возрасте 14-15 лет им знакомиться становится сложнее. Они уже усваивают нормы взрослого поведения: как и взрослые люди, просто так и без повода они друг к другу не подходят. Поэтому и стресс [от переезда] будет максимальный», — рассказывает Наталья Наумова.

Global Look Press / Nick White/moodboard

С ребенком важно поговорить о причинах и необходимости переезда, а также получить от него согласие на эту жизненную перемену. Без этого дети, как правило, могут почувствовать «прелести» дезадаптации и затаить на родителей глубокую обиду. Ведь в сознании подростка укрепится мысль, что переезд не был обязательным, а это прихоть мамы и папы.

«Родители тоже зачастую, переезжая, попадают в стрессовую ситуацию и не всегда могут справиться со своими эмоциями. Тогда ребенок чувствует себя одиноко и попадает в зону риска. Поэтому очень важно всем психологически подготовиться и до переезда все обсудить. А подросткам было бы очень полезно поработать с психологом за месяц или два до переезда, — советует эксперт. — Стресс все равно будет, но, чтобы его минимизировать, нужно до переезда детям объяснить, что могут быть разные сложности, но «мы вместе, мы команда и сможем друг другу помогать». Именно вот этот семейный дух и общность обычно помогают».

В случае, если диалога не случилось, обида и разобщенность будут добавлять ребенку стресса, а родители могут думать, что осчастливили сына или дочку переездом на новое место. Такой расклад только охладит семейные отношения и сделает процесс адаптации более затяжным и болезненным.

Ранее детский психолог Наталья Наумова объяснила, как переезд семьи влияет на успеваемость школьника. По ее словам, смена места жительства является одним из главных стрессовых факторов для семьи, поэтому детям в этот период нужна особая поддержка родителей.