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Володин отметил высокий уровень вакцинации среди депутатов Госдумы нового созыва

  /   Обновлено: 16 октября 2021 20:33
Политика
Володин отметил высокий уровень вакцинации среди депутатов Госдумы нового созыва
politexpert.net  /  politexpert.net

Москва, 16 октября. Количество депутатов Госдумы нового созыва, которые вакцинировались или переболели коронавирусом, превышает 90%, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин для программы «Вести недели».

По словам парламентария, лидерами по количеству сделанных прививок стали «Единая Россия» и ЛДПР — непривитых депутатов в этих партиях только по 5%. После них идет «Справедливая Россия» — 10% непривитых, КПРФ — 18%. Больше всего депутатов, которые не проходили вакцинацию, в новой фракции «Новые люди» — 30%.

«Мы обсуждали этот вопрос. Учитывая, что на сегодняшний день 92% депутатов либо вакцинированы, либо переболели и у них есть антитела — высокие показатели», — прокомментировал Володин уровень вакцинации в Госдуме.

Как стало известно ранее, спикер нижней палаты парламента допустил частичный переход депутатов Госдумы VIII созыва на удаленную работу.

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