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Германовед Камкин спрогнозировал проевропейский курс новой власти ФРГ

  /   Обновлено: 16 октября 2021 20:00
Политика
Германовед Камкин спрогнозировал проевропейский курс новой власти ФРГ
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Москва, 16 октября. Новое немецкое правительство будет проевропейским. Об этом сказал германовед Александр Камкин.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что власть будет следовать европейскому курсу. Она надеется, что сформированное социал-демократами, «зелеными» и Свободной демократической партией правительство продолжит начатые ею процессы.

Если канцлером станет Олаф Шольц, общеевропейский и трансатлантический вектор политики Германии не претерпит изменений, сказал Камкин в комментарии изданию «ПолитЭксперт».

«Думаю, более радикальные положения зеленых и демократов будут сглажены. Поэтому экономическое сотрудничество, безусловно, будет продолжаться, газопроводу «Северному потоку — 2», который идет из РФ в Германию, быть», — уверен германовед.

Он заключил, что Ангела Меркель права. Коалиция, которая, скорее всего, возглавит страну, в общем следует тем же постулатам, что и блок нынешнего канцлера.

Ранее в Германии установили статую Меркель. Она знаменует уход политика с поста канцлера после 16 лет работы.

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меркель германия камкин
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