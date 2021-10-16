РБК: Внедрение счетов эскроу перевернуло рынок жилья в России

Москва, 16 октября. Переход на проектное финансирование создал новые условия для строительства в России. Ни одна крупная компания еще не обанкротилась после этого нововведения. Некоторые девелоперы связывают стабильность отрасли в период коронавируса с эскроу-счетами, пишет РБК.

На счетах эскроу находится более 2,6 триллиона рублей. Такая высокая наполненность позволяет банкам предлагать пониженные ставки для застройщиков. Новую систему оценил директор по правовым вопросам Capital Group Владимир Галактионов.

«По прошествии времени мы положительно оцениваем переход строительной отрасли на систему финансирования с привлечением эскроу-счетов. Новая система позволила снизить риски, которые несли и дольщики, и девелоперы», — отметил он.

Российское правительство планирует расширить зону действия счетов эскроу. Предполагается, что уже в 2022 году граждане смогут воспользоваться этим механизмом для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Между тем застройщики в Иркутской области объясняют рост цен именно переходом на проектное финансирование. Они вынуждены обращаться в банк за кредитами, чтобы финансировать реализацию проекта, поэтому проценты закладываются в цену квадратного метра, пишет «ФедералПресс».