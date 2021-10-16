Военнослужащие ВС Казахстана примут участие в учениях ОДКБ «Эшелон-2021» у границ Афганистана

Нур-Султан, 16 октября. Военнослужащие Вооруженных сил Казахстанские примут участие в учениях сил ОДКБ «Эшелон-2021» в Таджикистане. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.

Учение пройдут на военном полигоне Харбмайдон, который расположен у границы с Афганистаном. Минобороны Казахстана планирует направить в Таджикистан 20 военнослужащих для участия в маневрах «Эшелон-2021».

«В ходе совместных маневров будут отработаны вопросы организации материально-технического обеспечения войск Организации Договора о коллективной безопасности при подготовке и проведении операции по локализации приграничного вооруженного конфликта», — говорится в сообщении.

Напомним, 15 августа боевики движения «Талибан»1 (запрещенная в России террористическая организация) захватили почти всю территорию Афганистана, объявив о завершении войны в республике, передает «Царьград». Позднее начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров заявил, что совместные учения у границ Афганистана предусматривают худшие варианты развития событий.

1 Организация запрещена на территории РФ.