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Военнослужащие ВС Казахстана примут участие в учениях ОДКБ «Эшелон-2021» у границ Афганистана
Армия
Военнослужащие ВС Казахстана примут участие в учениях ОДКБ «Эшелон-2021» у границ Афганистана
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Нур-Султан, 16 октября. Военнослужащие Вооруженных сил Казахстанские примут участие в учениях сил ОДКБ «Эшелон-2021» в Таджикистане. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.

Учение пройдут на военном полигоне Харбмайдон, который расположен у границы с Афганистаном. Минобороны Казахстана планирует направить в Таджикистан 20 военнослужащих для участия в маневрах «Эшелон-2021».

«В ходе совместных маневров будут отработаны вопросы организации материально-технического обеспечения войск Организации Договора о коллективной безопасности при подготовке и проведении операции по локализации приграничного вооруженного конфликта», — говорится в сообщении.

Напомним, 15 августа боевики движения «Талибан»1 (запрещенная в России террористическая организация) захватили почти всю территорию Афганистана, объявив о завершении войны в республике, передает «Царьград». Позднее начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров заявил, что совместные учения у границ Афганистана предусматривают худшие варианты развития событий.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Казахстан учения одкб
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