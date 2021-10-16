Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 октября 21:07
21:06
Армия
Расчеты ракетного комплекса «Утес» выполнят стрельбы в Черном море
21:01
Спорт
«Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Динамо» в столичном дерби
21:00
Шоу-бизнес
Отец Саши Спилберг вышел на связь после исчезновения дочери
20:59
Общество
Первый тизер «Черного Адама» появился в Сети
20:59
Армия
Стоимость первой АПЛ класса Columbia ВМС США составит 8,5 миллиарда долларов
20:58
Армия
Американская компания Exosonic разрабатывает для Пентагона малошумный сверхзвуковой беспилотник
20:56
Общество
Орбакайте переживает за Никиту Преснякова из-за травм на «Ледниковом периоде»
20:56
Армия
Британский военнослужащий погиб на учениях НАТО «Железный шторм» в Солсбери
20:56
Общество
Теледоктор Елена Малышева призвала россиян изменить мнение о прививках от COVID-19
20:55
Происшествия
В Новосибирской области школьник скончался от отравления парами газа
Все новости

Тарасова похвалила номер Медведевой и Милохина в образах Харли Квинн и Джокера
Шоу-бизнес
Тарасова похвалила номер Медведевой и Милохина в образах Харли Квинн и Джокера
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 16 октября. TikTok-блогер Даня Милохин и фигуристка Евгения Медведева поразили жюри «Ледникового периода» в третьем выпуске проекта. Пара показала необычный номер и заслужила похвалу тренера Татьяны Тарасовой.

Для очередного выступления тиктокер и спортсменка подготовили номер по мотивам фильма «Отряд самоубийц». Милохин вышел на лед в образе одного из главных врагов Бэтмена Джокера, а Медведева перевоплотилась в возлюбленную злодея Харли Квинн. На репетициях паре помогал фигурист и продюсер ледового шоу Илья Авербух.

Номер звезды TikTok и фигуристки получил высокие оценки судей, благодаря чему пара оказалась на пятом месте по итогам выпуска. Отдельной наградой для участников стал положительный отзыв Тарасовой.

«Мне кажется, что безбашенностью нельзя управлять. У Дани и Жени неожиданные номера. Здорово, что Женя совсем другая с товарищем Даней. Мы очень их любим. Давайте делать так дальше», — похвалила участников тренер.

В одном из прошлых выпусков Милохин и Медведева неудачно упали, но, похоже, им удалось избежать серьезных травм. Пара смогла остаться в проекте даже после неудачи на льду.

Евгения Медведева отмечала, что очень волновалась из-за проб с Даней Милохиным перед «Ледниковым периодом». По словам фигуристки, до знакомства с блогером она успела сформировать о нем ошибочное мнение.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Тарасова похвалила номер Медведевой и Милохина в образах Харли Квинн и Джокера
ледниковый период медведева Милохин
Комментировать