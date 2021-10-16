Тарасова похвалила номер Медведевой и Милохина в образах Харли Квинн и Джокера

Москва, 16 октября. TikTok-блогер Даня Милохин и фигуристка Евгения Медведева поразили жюри «Ледникового периода» в третьем выпуске проекта. Пара показала необычный номер и заслужила похвалу тренера Татьяны Тарасовой.

Для очередного выступления тиктокер и спортсменка подготовили номер по мотивам фильма «Отряд самоубийц». Милохин вышел на лед в образе одного из главных врагов Бэтмена Джокера, а Медведева перевоплотилась в возлюбленную злодея Харли Квинн. На репетициях паре помогал фигурист и продюсер ледового шоу Илья Авербух.

Номер звезды TikTok и фигуристки получил высокие оценки судей, благодаря чему пара оказалась на пятом месте по итогам выпуска. Отдельной наградой для участников стал положительный отзыв Тарасовой.

«Мне кажется, что безбашенностью нельзя управлять. У Дани и Жени неожиданные номера. Здорово, что Женя совсем другая с товарищем Даней. Мы очень их любим. Давайте делать так дальше», — похвалила участников тренер.

В одном из прошлых выпусков Милохин и Медведева неудачно упали, но, похоже, им удалось избежать серьезных травм. Пара смогла остаться в проекте даже после неудачи на льду.

Евгения Медведева отмечала, что очень волновалась из-за проб с Даней Милохиным перед «Ледниковым периодом». По словам фигуристки, до знакомства с блогером она успела сформировать о нем ошибочное мнение.