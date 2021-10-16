Эксперты рынка недвижимости советуют не ждать снижения цен на жилье

Москва, 16 октября. Снижения цен на новостройки уже не будет, поэтому откладывать покупку в надежде на то, что недвижимость подешевеет, не стоит. Кроме того, с течением времени повышаются и ипотечные ставки, отмечают эксперты, опрошенные изданием «Подмосковье сегодня».

Руководитель Аналитического центра «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов считает, что сейчас есть смысл приобретать квартиру для собственного проживания или улучшения жилищных условий. Тем более рынок на данный момент достиг стабильности, когда нет резкого роста цен, но и их отката тоже не наблюдается.

Основными факторами, не позволяющими квартирам подешеветь, являются сокращение предложения, постоянный спрос и подорожание стройматериалов. Такая ситуация говорит, что инвестиции в квартиры сейчас неактуальны, так как не будет скачков стоимости, пояснил заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов.

Ввод жилья в России с января по сентябрь 2021 года увеличился на 30% относительно минувшего года. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

На рынке есть категория проблемных квартир (в том числе полученных по наследству и подаренных), от покупки которых эксперты советуют воздержаться. Если же выбран именно такой вариант, важно организовать тщательную проверку документов и прибегнуть к помощи юриста, пишет INFOX.