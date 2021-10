Альбом Адель «21» стал самым продаваемым в Британии

Лондон, 16 октября. Продажи второго студийного альбома британской певицы Адель «21» превысили отметку в 5 млн копий, сообщает Official Charts company, которая занимается составлением хит-парадов.

Альбом «21», вышедший в 2011 году, стал самым продаваемым в Великобритании диском среди записанных женщинами. Адель обошла Эми Уайнхаус с пластинкой Back to Black (3,9 млн копий), Мадонну с The Immaculate Collection (3,7 млн).

Диск включает главные хиты исполнительницы: Someone Like You и Set Fire To The Rain. Он держался в топах 30 стран мира и получил несколько статуэток Grammy. Международные продажи продажи альбома составили 31 млн копий.

Адель Лори Блу Эдкинс стала известной в Великобритании в 2009 году, тогда ее назвали подающей надежды молодой исполнительницей. Всего два года спустя она заявила о себе на весь мир, подарив поклонникам песню Rolling In The Deep.

В ноябре артистка планирует выпустить четвертый студийный альбом под названием «30». Его дистрибуцией занимается лейбл Columbia. Ранее разведенная Адель показала своего нового возлюбленного. Им оказался спортивный агент Рич Пол.