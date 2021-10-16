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Ксения Бородина вышла на лед с бывшим партнером Ольги Бузовой

  /   Обновлено: 16 октября 2021 19:34
Шоу-бизнес
Ксения Бородина вышла на лед с бывшим партнером Ольги Бузовой
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 16 октября. Известная российская телеведущая Ксения Бородина приняла участие в шоу «Ледниковый период», ее партнером стал профессиональный фигурист Дмитрий Соловьев, с которым ранее каталась Ольга Бузова.

Ксения Бородина опубликовала в Instagram серию снимков на льду. Вместе с Дмитрием Соловьевым они изображают влюбленную пару. Телеведущая попросила поклонников обязательно посмотреть ее выступление.

«Это был очень эмоциональный и тяжелый прокат для меня... я даже отрицать этого не буду... но! Вы знаете, что я стойкая, но даже тут (а это, видно, уже накопительное) слова судей меня убили… я в сотый раз хочу сказать вам и тем, кто был в зале, спасибо, никто не остался равнодушным», — написала Бородина.

Prt Scr instagram.com / @borodylia

Публикация почти за сутки набрала более 240 тысяч лайков, под ней появились сотни комментариев пользователей. Они заметили, что Бородина очень красиво смотрится рядом с высоким фигуристом.

«Ксюша, смотрим «Ледниковый» только из-за тебя! Болеем! Умница! Мы тебя любим! Трудяга!»;

«Я забыла, когда Первый канал смотрела, а тут нашла и по субботам включаю»;

«Каждый кадр с Димой — просто буря эмоций», — написали фолловеры.

Ранее бывший супруг, предприниматель Курбан Омаров попросил оставить его в покое после развода с Ксенией Бородиной. Бизнесмен перевернул страницу и хочет двигаться дальше.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ксения Бородина вышла на лед с бывшим партнером Ольги Бузовой
соловьев ледниковый период бородина
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