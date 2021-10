Склоки в Демократической партии могут оставить граждан США без программ доступного жилья

Демократическая партия продолжает разрываться между требованиям реализовать масштабный инфраструктурный план президента Джо Байдена и необходимостью умерить аппетиты из-за непоколебимой позиции сенаторов Джо Манчина и Кирстен Синемы, которые считают, что бюджет в 3,5 триллиона долларов, которая придется взять взаймы у ФРС, является «безрассудным расширением правительственных расходов».

По мере того, как демократы один за другим срывают установленные дедлайны по голосованию за «план Байдена», страна едва избежала дефолта по внутренним платежам — законодатели в последний момент смогли принять временное решение о повышении потолка госдолга, которое будет действовать до начала декабря. За это время конгрессмены от Демократической партии надеются урегулировать внутренние разногласия, что в конечном итоге позволит им пройти процедуру согласования бюджета и в очередной раз одобрить увеличение потолка государственных заимствований.

Однако для этого Демократам сперва необходимо согласовать объем средств, выделяемых в рамках проекта по модернизации инфраструктуры. Без решения этого вопроса голосование по увеличению потолка госдолга не имеет смысла.

Федеральное агентство новостей /

Однако при существующем распределении мест в Сенате и с учетом жесткой позиции Республиканской партии (представители которой заявили, что не поддержат инфраструктурный план Байдена и не станут помогать демократам в увеличении лимита правительственного займа) единственной возможностью принять программные документы является процедура бюджетного согласования, известная как «флибустьер», которая может быть принята голосами 50 сенаторов-демократов. Для этого необходимо, чтобы абсолютно все сенаторы-демократы поддержали законопроект. Именно здесь и возникли сложности.

Двое сенаторов-центристов убеждены, что стоимость «плана Байдена» должна быть снижена по крайней мере до 2,5 триллионов. С этой позицией категорически не согласно левое крыло партии, «прогрессисты», которые требуют повышения расходов (и соответственно, займов у ФРС) до 6 трлн долларов, заявляя, что урезание финансирования делает всю программу бессмысленной.

Публичный спор по поводу масштабов многомиллиардного пакета расходов между сенаторами Берни Сандерсом и Джо Манчином 15 октября вышел на новый уровень после того как Сандерс опубликовал статью с критикой в адрес оппонента в газете в Западной Виргинии, родном штате Манчина.

В Charleston Gazette-Mail Сандерс обрушился с острой критикой на противников инфраструктурного законопроекта — «каждого республиканца в Конгрессе, а также фармацевтические, страховые, нефтегазовые компании и класс миллиардеров» — как защитников статус-кво, «при котором очень богатые становятся богаче, в то время как обычные американцы продолжают биться за то, чтобы свести концы с концами».

What we are talking about with our budget bill is not a “wish list." These are the real, material needs of the American people. Maybe, just maybe, it's time Congress delivered for the working class, not just the billionaire class. pic.twitter.com/WiKA7mka1E