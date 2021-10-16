Склоки в Демократической партии могут оставить граждан США без программ доступного жилья

Демократическая партия продолжает разрываться между требованиям реализовать масштабный инфраструктурный план президента Джо Байдена и необходимостью умерить аппетиты из-за непоколебимой позиции сенаторов Джо Манчина и Кирстен Синемы, которые считают, что бюджет в 3,5 триллиона долларов, которая придется взять взаймы у ФРС, является «безрассудным расширением правительственных расходов».

По мере того, как демократы один за другим срывают установленные дедлайны по голосованию за «план Байдена», страна едва избежала дефолта по внутренним платежам — законодатели в последний момент смогли принять временное решение о повышении потолка госдолга, которое будет действовать до начала декабря. За это время конгрессмены от Демократической партии надеются урегулировать внутренние разногласия, что в конечном итоге позволит им пройти процедуру согласования бюджета и в очередной раз одобрить увеличение потолка государственных заимствований.

Однако для этого Демократам сперва необходимо согласовать объем средств, выделяемых в рамках проекта по модернизации инфраструктуры. Без решения этого вопроса голосование по увеличению потолка госдолга не имеет смысла.

Федеральное агентство новостей /

Однако при существующем распределении мест в Сенате и с учетом жесткой позиции Республиканской партии (представители которой заявили, что не поддержат инфраструктурный план Байдена и не станут помогать демократам в увеличении лимита правительственного займа) единственной возможностью принять программные документы является процедура бюджетного согласования, известная как «флибустьер», которая может быть принята голосами 50 сенаторов-демократов. Для этого необходимо, чтобы абсолютно все сенаторы-демократы поддержали законопроект. Именно здесь и возникли сложности.

Двое против ветра

Двое сенаторов-центристов убеждены, что стоимость «плана Байдена» должна быть снижена по крайней мере до 2,5 триллионов. С этой позицией категорически не согласно левое крыло партии, «прогрессисты», которые требуют повышения расходов (и соответственно, займов у ФРС) до 6 трлн долларов, заявляя, что урезание финансирования делает всю программу бессмысленной.

Публичный спор по поводу масштабов многомиллиардного пакета расходов между сенаторами Берни Сандерсом и Джо Манчином 15 октября вышел на новый уровень после того как Сандерс опубликовал статью с критикой в адрес оппонента в газете в Западной Виргинии, родном штате Манчина.

В Charleston Gazette-Mail Сандерс обрушился с острой критикой на противников инфраструктурного законопроекта — «каждого республиканца в Конгрессе, а также фармацевтические, страховые, нефтегазовые компании и класс миллиардеров» — как защитников статус-кво, «при котором очень богатые становятся богаче, в то время как обычные американцы продолжают биться за то, чтобы свести концы с концами».

«То, о чем мы говорим в нашем законопроекте о бюджете, — это не «список пожеланий». Это реальные материальные потребности американского народа. Может быть, пришло время Конгрессу выступить за рабочий класс, а не только за класс миллиардеров», — заявил Сандерс.

What we are talking about with our budget bill is not a “wish list." These are the real, material needs of the American people. Maybe, just maybe, it's time Congress delivered for the working class, not just the billionaire class. pic.twitter.com/WiKA7mka1E — Bernie Sanders (@BernieSanders) October 14, 2021

В ответ на критику Манчин заявил, что он гораздо лучше знает чего от него хотят избиратели его штата.

«Это не первый случай, когда посторонний человек пытается рассказать жителям Западной Виргинии, что для них лучше, несмотря на то, что он не имеет никакого отношения к нашему штату», — ответил Джо Манчин в своем Twitter.

Дебаты, которые вырвались в публичную плоскость, отражают напряженность между «прогрессивной» и «умеренной» фракциями Демократической партии, которые придерживаются разного видения амбициозной программы президента Байдена.

Нет денег — нет жилья

Одной из основных жертв этих разногласий может стать программа доступного жилья для самых незащищенных слоев общества.

В конце июля Демократы представили план стоимостью 322 миллиарда долларов для поддержки граждан с низким уровнем доходов. Его основной частью является расширение программы федеральных ваучеров, которые помогают компенсировать расходы на аренду жилья для самых бедных американцев. В связи с этим предусматривалось выделение 200 млрд долларов, что позволило бы расширить действие программы, которая в настоящее время действует для двух миллионов семей, еще на 750 тысяч домохозяйств.

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«Я полностью за финансирование детского образования, ухода за детьми и расширение сферы здравоохранения, но мы не сможем добиться успеха ни в чем из этого, если у людей не будет безопасного и надежного жилья», — заявила конгрессвумен Максин Уотерс, которая участвовала в разработке первоначального плана.

Сторонники расширения финансирования указывают, что урезание расходных статей «угрожает подорвать недавние достижения в борьбе за сокращение бедности». Они опасаются, что это будет принесено в жертву другим программам, которые пользуются более широкой политической поддержкой, потому что они в первую очередь направлены на средний класс.

«Улучшение медицинского обслуживания или расширение доступа к образованию мало что дает для семей, которые спят в машине или под мостом, или для миллионов людей, находящихся на грани (такой ситуации)», — говорит Диана Йентел, президент Национальной коалиции домохозяйств с низкими доходами.

Аналитики Goldman Sachs предполагают, что большая часть расходов, которые должны были быть направлены на субсидирование аренды жилья и строительство доступных домов, не войдет в окончательную редакцию инфраструктурного билля.

В свою очередь прогрессисты настроены решительно и заявляют о недопустимости вычеркивания жилищных программ из финальной версии законопроекта.

«Мы не собираемся сворачивать. И мы не собираемся ставить под угрозу миссию преобразования борьбы с нищетой», — заявил председатель Банковского комитета, сенатор Шеррод Браун.

Вместе с тем даже существующая программа ваучеров испытывает проблемы с финансированием. Недавнее исследование показало, что федеральное правительство выделило средства только на четверть ваучеров, необходимых для оказания помощи семьям, имеющим на них право.

В связи с этим аналитики указывают, что даже при условии сохранения этих статей расходов жилищная программа в ее нынешнем виде не сможет удовлетворить огромный спрос, который возник в последние годы на перегретом рынке недвижимости в условиях, когда цены на дома начинаются с отметки в 300 тыс. долларов.

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О масштабах проблемы говорит тот факт, что местные власти во многих округах прекратили прием заявок на предоставление помощи, оказавшись не в состоянии удовлетворить возросший спрос.

Синица в руках

Сам президент выразил мнение, что окончательный вариант плана получит, вероятно, меньшее финансирование, чем первоначально задумывалось администрацией Белого дома.

«Я убежден, что мы собираемся это сделать. Мы не получим 3,5 триллиона долларов. Мы получим меньше, но мы это получим», — заявил Байден в пятницу во время своего визита в штат Коннектикут.

По его словам, он предпочел бы сократить продолжительность программ своего инфраструктурного плана, вместо того, чтобы полностью исключить некоторые из них.

По информации источников, знакомых с ситуацией, Демократы в настоящее время работают над сокращением масштабного пакета расходов примерно до 2 триллионов долларов, которые будут оплачены за счет более высоких налогов на корпорации и богатых американцев. Проект включает в себя программу оплачиваемых больничных, бесплатное обучение в колледжах, расширение медицинских услуг, оплачиваемых федеральным правительством, а также ряд мер, направленных на борьбу с изменением климата. Все это является ключевыми пунктами для прогрессистов, однако вызывает неприятие у умеренных, позиция которых гораздо ближе к позиции Республиканской партии.

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Сейчас перед Демократической партией стоит непростая задача — прийти к консенсусу по поводу одного из ключевых предвыборных обещаний Джо Байдена. На это у законодателей остается немногим больше двух месяцев. После этого они рискуют столкнуться с исчерпанием федеральных фондов и необходимостью экстренного принимать решение о новом потолке госдолга — любые проволочки в решении этого вопроса грозят потерей долларом статуса надежной резервной валюты и катастрофическими последствиями для американской финансовой системы и экономики.

Учитывая, что Демократической партии понадобилось больше двух месяцев на осознание необходимости компромисса, а также непримиримость позиций сторон, благие намерения Байдена могут привести США в ад гиперинфляции и социально-экономического кризиса, не говоря о том, что очередное проваленное предвыборное обещание грозит политическими последствиями и самому президенту и его партии.