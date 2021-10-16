19FortyFive: в Пентагоне обеспокоены появлением аналога Зоны 51 на северо-западе Китая

Вашингтон, 16 октября. Китайские военные создали на северо-западе КНР секретную базу для испытаний экспериментальных летательных аппаратов. Об этом сообщают аналитики американского портала 19FortyFive.

Эксперты напомнили, что в США уже много лет функционирует база ВВС Эдвардс, более известная как Зона 51. Этот секретный объект на протяжении десятилетий окутан историями о пришельцах и НЛО. Однако в действительности на территории Зоны 51 тестируются экспериментальные летательные аппараты, передает «ПолитРоссия».

Недавно аналогичный полигон был обнаружен в изолированной части Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая. В этом регионе большое количество гор и пустынь, которые позволяют спрятать военную базу.

«Теперь у Китая есть свой собственный секретный полигон, который предположительно используется для испытания новых самолетов, которые разрабатывают в КНР», — говорится в публикации.

По мнению экспертов, на этом объекте осуществляются испытания китайского стелс-бомбардировщика Xian H-20. Подобное развитие событий вызывает серьезную обеспокоенность в Пентагоне с учетом возможного конфликта между КНР с США.

Ранее эксперты американского издания The National Interest призвали Вашингтон отказаться от роли глобального гегемона и поделить мир на сферы влияния с Россией и Китаем, передает «Царьград».