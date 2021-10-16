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«Физкульт-привет». Российский футбол, гол головой в хоккее и прививка Ирвинга
Общество

Неужели русский футбол снова жив? Судьба путевки на чемпионат мира в Катаре полностью находится в руках нашей сборной под руководством Валерия Карпина. Расскажем, как этой осенью метался в рамке Сафонов, ложился под каждый мяч Баринов и забивал затылком Дивеев. А также поведаем, как заставить соперника забить мяч самому себе, если этого не может сделать твоя команда.

Разберемся, почему украинский вратарь радуется пропущенному мячу, и как забивать головой, если это не футбол, а хоккей.

А вот куда уж точно не хочется попасть, играя в футбол, так это за решетку. Расскажем, как игроку сборной Франции Лукасу Эрнандесу это удалось.

Конечно, не обойдем стороной и извечную тему коронавируса. На этот раз поговорим о скандале в Америке, где игрок НБА Кайри Ирвинг, вошедший в топ-10 самых высокооплачиваемых баскетболистов мира, отказывается делать прививку и потому не будет допущен до участия в матчах.

Поведаем, как россияне отличились и в виртуальном мире тоже, достигнув небывалого успеха на чемпионате по Dota 2, где команды соревнуются в погоне за главным призом — 18 миллионами долларов.

Все самые интересные новости мирового спорта — в новом выпуске передачи «Физкульт-привет».

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футбол хоккей спорт валерий карпин физкульт-привет
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