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Руководство ХАМАС представило новый план переустройства Палестины

  /   Обновлено: 16 октября 2021 19:56
Весь мир
Руководство ХАМАС представило новый план переустройства Палестины
Федеральное агентство новостей  / 

После официального визита в Каир руководство ХАМАС анонсировало проведение крупных реформ на территории Палестины.

Член политического бюро организации Халил аль-Хайя заявил, что по итогам поездки в столицу Египта администрация исламистского движения сформировала свое новое видение дальнейшей политики, которая скажется на жизни простых граждан.

Новая стратегия для Палестины

Выступая перед местными СМИ, политический деятель сообщил, что план переустройства «национального дома» будет состоять из трех этапов.

Первый из них — реформирование руководства региона, представленного Организацией освобождения Палестины (ООП). Отмечается, что этот шаг может быть реализован посредством проведения выборов.

При этом Халил аль-Хайя подчеркнул, что в случае невозможности реализации избирательного процесса, действующее руководство все равно должно сложить полномочия, а вместо него необходимо сформировать новый временный орган. Данная мера в том числе может подразумевать и отстранение от работы Махмуда Аббаса, возглавляющего Палестинскую национальную администрацию (ПНА) и «Движение за национальное освобождение Палестины» (ФАТХ)

Вторым этапом реформ, по словам представителя ХАМАС, призвано стать согласование единой региональной стратегии, которая должна быть основана на противодействии Израилю. В настоящее время еврейское государство сохраняет блокаду сектора Газа, продолжает строительство своих поселений на территории Западного берега реки Иордан, а также полностью контролирует ситуацию в Иерусалиме, который объявило своей столицей. В том числе это под жестким надзором находится и восточная часть священного города, где проживает палестинское население.

Третьим этапом реформ ХАМАС должна стать корректировка внутренней политики на местах.

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Федеральное агентство новостей /

Возможно ли объединение

Особо примечательным является тот факт, что движение категорически отказывается от реализации тех же инициатив при условии объединения с конкурирующим палестинским движением ФАТХ. Вместо этого там предлагают полностью разрушить сложившиеся институты и политические объединения.

«Видение ХАМАС состоит в том, чтобы пересмотреть национальные временные механизмы. Было предложено покончить с внутренним разделением», — заявили представители организации во время переговоров в Египте.

Несмотря на то, что эта инициатива, казалось бы, направлена на внутреннее объединение, представителей двух палестинских движений разделяет ряд идеологических противоречий.

Так, возглавляемых Махмудом Аббасом ФАТХ придерживается более светских взглядов и рассматривает возможности мирного соседства с Израилем.

ФАТХ — инфографика ФАН
Федеральное агентство новостей /

ХАМАС настроен на конфронтацию и непризнание права еврейского государства на существование. Именно это движение оказалось ответственно за начавшуюся в мае 11-дневную войну в Газе.

Хоть причиной для обострения тогда стали действия израильских властей, выселявших несколько палестинских семей из их домов и жестко подавлявших митинги, первым огонь открыл именно ХАМАС. И в результате боевых действий мирные жители пострадали по обе стороны конфликта.

ХАМАС — инфографика ФАН
Федеральное агентство новостей /

Роль Каира

Участие Египта в формировании новой стратегии исламистского движения неслучайно. Несмотря на то, что эта страна является арабской и проявляет солидарность по отношению к палестинскому народу, Каир первым на Ближнем Востоке, еще в прошлом веке, пошел на нормализацию отношений с Израилем. Такое положение у государства — выступать в роли посредника между двумя проживающими бок о бок враждующими сторонами.

В начале октября высшие лидеры ХАМАС были приглашены в столицу Египта для проведения больших переговоров. Одним из важных вопросов их повестки стали обсуждения вариантов обмена пленными с еврейским государством. Тем не менее, эта дипломатическая инициатива зашла в тупик, поскольку исламистское движение выдвинуло весьма смелые требования: в ответ на освобождение четырех израильских военных потребовали освободить из тюрем тысячу палестинцев, многие из которых являются членами ХАМАС и осуждены по тяжким статьям.

Вытеснение Аббаса

При этом, если оценивать амбициозные планы исламистского движения, то можно особо подчеркнуть первый пункт новой стратегии, касающийся проведения выборов. Инициатива о реализации плебисцита давно исходит от главы ПНА и ФАТХ Махмуда Аббаса. Однако он уже откладывал избирательный процесс, поскольку Израиль отказался предоставлять палестинцам право голосовать в Восточном Иерусалиме, из-за чего мероприятие было сдвинуто на неопределенный срок.

В данном случае руководство ХАМАС, активно критикующее деятеля за умеренность его политики, снова акцентирует внимание на этой проблеме. А в качестве ее решения предлагает уволить руководство палестинского региона, неспособное сделать ничего для проведения избирательного процесса.

На фоне ухудшающейся репутации главы ПНА исламистское движение стремится улучшить свои позиции, предлагая упорядоченный план по изменению жизни соотечественников. Впрочем, конкретные методы его реализации не были обнародованы, а при этом также не ясно, поддержит ли кто-нибудь данную инициативу.

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Федеральное агентство новостей /

Если новую стратегию все же удастся привести в жизнь, это может устранить длительный застой власти. Объединение арабского населения региона соответствует ранним призывам ООН, что придаст национальным институтам страны легитимности. Не исключено, что в перспективе это приблизит международное признание государственности Палестины со стороны оставшихся стран.

Последнее, однако, будет возможно только при условии, если сторонники ХАМАС умерят свой радикализм и перестанут идти путем постоянной конфронтации с Израилем. Тогда принцип двух государств для двух народов, который изначально был предусмотрен для этого региона, действительно будет возможен. Впрочем, это потребует определенных шагов и от Тель-Авива.

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