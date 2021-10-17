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Ведьма Полынь рассказала, для чего последователи культов убивают людей
Общество
Ведьма Полынь рассказала, для чего последователи культов убивают людей
pixabay.com  / 

Последователи культов убивают людей вовсе не ради денег, а из жажды славы, «суперспособностей» или абсолютной власти. Об этом в беседе с ФАН рассказала ведьма, создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь.

Собеседница прокомментировала новость о том, что рязанский суд арестовал женщину, которая стала второй подозреваемой в нашумевшем деле об убийстве подростка. Смерть ребенка носила обрядово-культовый характер.

«К сожалению, во всех эзотерических и религиозных культах всегда присутствовало жертвоприношение. Спустя время, когда закон навел некий порядок в обществе, людей заменили на животных и на бескровные жертвы», — сообщила ведьма.

Алена Полынь также отметила, что дети неслучайно становятся жертвами сторонников темных культов.

«Они считают, что это останется безнаказанным, потому что действуют в честь своего божества, соответственно, оно за них заступится. Если мы заглянем, например, в мифологию, в этих жертвоприношениях как раз задействованы дети и девицы, не познавшие мужчин. Они считаются более чистыми — божество якобы быстрее примет такую жертву», — пояснила собеседница ФАН.

фото из личного архива Алены Полынь /

В завершение она поведала, ради чего чаще всего приносят жертвы.

«Такие обряды могут проводить ради славы или получения неких «суперспособностей», которые якобы может дать то или иное божество. Я встречала подобных людей, для них характерно желание власти, а деньги — уже дополнение. Деньги все-равно не дают уверенности. Власть же означает, что ты владеешь всем, никто тебе ничего сделать не может», — подытожила создательница «Империи сильнейших ведьм».

Ранее Алена Полынь в беседе с ФАН заявила, что знает истинные обстоятельства гибели экстрасенса Дардо Кусто. По ее словам, в день смерти он встретился с одним очень важным для него человеком.

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жертвоприношение ведьма полынь
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