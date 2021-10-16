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Профсоюзы Италии вышли на акцию в Риме против деятельности правых партий
Политика
Профсоюзы Италии вышли на акцию в Риме против деятельности правых партий
maxpixel.freegreatpicture.com

Рим, 16 октября. Итальянские активисты вышли на улицы Рима на акцию протеста, чтобы выразить недовольство деятельностью правых партий, которые причастны к погрому в штаб-квартире Всеобщей итальянской конфедерации труда.

На митинги вышли тысячи представителей профсоюзных объединений. Погром в их штаб-квартире произошел во время прошлой демонстрации, которую организовали правые активисты, выступающие против сертификатов COVID-19.

Протестующие решили провести аналогию между деятельностью современных правых и действиями фашистов, которыми командовал итальянский диктатор Бенито Муссолини.

В протестах также принимают участие политики и чиновники страны. Правоохранители пока не вмешались в проведение акции.

Политолог Николай Межевич ранее прокомментировал реакцию европейских правозащитников на протесты в Италии. По его словам, для Запада правил больше не существует.

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