Профсоюзы Италии вышли на акцию в Риме против деятельности правых партий

Рим, 16 октября. Итальянские активисты вышли на улицы Рима на акцию протеста, чтобы выразить недовольство деятельностью правых партий, которые причастны к погрому в штаб-квартире Всеобщей итальянской конфедерации труда.

На митинги вышли тысячи представителей профсоюзных объединений. Погром в их штаб-квартире произошел во время прошлой демонстрации, которую организовали правые активисты, выступающие против сертификатов COVID-19.

Протестующие решили провести аналогию между деятельностью современных правых и действиями фашистов, которыми командовал итальянский диктатор Бенито Муссолини.

В протестах также принимают участие политики и чиновники страны. Правоохранители пока не вмешались в проведение акции.

Политолог Николай Межевич ранее прокомментировал реакцию европейских правозащитников на протесты в Италии. По его словам, для Запада правил больше не существует.