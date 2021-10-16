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Екатеринбургские школьники сняли собственную версию сериала «Игра в кальмара»

  /   Обновлено: 16 октября 2021 18:15
Общество
Екатеринбургские школьники сняли собственную версию сериала «Игра в кальмара»
Кадр из сериала «Игра в кальмара»

Екатеринбург, 16 октября. Школьники из Екатеринбурга опробовали на себе некоторые испытания из нашумевшего сериала «Игра в кальмара». Подростки сняли ремейк популярного южнокорейского проекта.

Учащиеся организовали съемки на спортивной площадке возле одной из школ столицы Урала. Школьники, изображавшие участников игры, надели белые комбинезоны, а исполняющие роли охранников нарядились в красные. Проигравшие падали на землю, изображая мертвых. Корреспондент URA.RU поговорил с некоторыми подростками.

«Игра сама по себе хорошая, очень много адреналина», — поделился эмоциями один из юношей.

Съемки обеспокоили кого-то из местных жителей, поскольку на место событий прибыли правоохранители. Задерживать, однако, они никого не стали, поэтому процесс продолжился. Версия «Игры в кальмара» от екатеринбургских школьников выйдет на YouTube-канале, у которого 17 миллионов подписчиков.

Prt Scr vk.com / URA.ru

«Игра в кальмара» стала самым популярным сериалом стриминговой платформы Netflix. Звезда проекта Ли Джон-джэ заявлял, что хотел бы сняться во втором сезоне, но пока не знает деталей о продолжении.

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екатеринбург сериал игра в кальмара
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