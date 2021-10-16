Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 октября 18:31
18:29
Шоу-бизнес
Анна Бузова шуткой отреагировала на слова о подаренной ей звездной сестрой недвижимости
18:28
Спорт
Энберт назвал шуткой слова Милохина о нелюбви Медведевой к Загитовой
18:26
Происшествия
Более десяти учеников утонили во время уборки на берегу реки в Индонезии
18:14
Происшествия
Рыбак-педофил получил 12 лет колонии за совращение мальчика в шалаше в Алтайском крае
18:11
Общество
Врач Крючков заявил, что суперволна коронавируса продлится в России до весны
18:11
Политика
Профсоюзы Италии вышли на акцию в Риме против деятельности правых партий
18:10
Спорт
Спортивный журналист Ладненко объяснил, почему сборная России проиграет Хорватии
18:10
Общество
Екатеринбургские школьники сняли собственную версию сериала «Игра в кальмара»
18:09
Общество
Детский психолог Наумова объяснила, как переезд влияет на успеваемость ребенка
18:08
Общество
Вячеслав Володин рассказал о просьбах Европы изменить закон о виноградарстве в России
Все новости

Вячеслав Володин рассказал о просьбах Европы изменить закон о виноградарстве в России
Общество
Вячеслав Володин рассказал о просьбах Европы изменить закон о виноградарстве в России
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Москва, 16 октября. Послы европейских стран просили изменить российский закон о виноделии. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, подобное вмешательство во внутренние дела РФ недопустимо.

Закон о виноградарстве и виноделии содержит определение вина, нормы его производства и оборота. Понятие «вино России» подразумевает только напиток, произведенный из выращенного на территории РФ винограда.

«Послы пишут письма в Государственную думу с требованиями убрать, допустим, географическое наименование или определение, что такое вино. Хотя наш закон не носит запретительный характер, он такой же, как законы других европейских государств», — рассказал Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что РФ исходит из единых стандартов. К тому же, стране необходимо защищать отечественного производителя, пишет РИА Новости.

Согласно новому закону, в течение трех лет допускается применение заграничного концентрированного сусла при определенных условиях. После его принятия снизился импорт вина в РФ.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Вячеслав Володин рассказал о просьбах Европы изменить закон о виноградарстве в России
володин европа вино
Комментировать