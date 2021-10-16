Вячеслав Володин рассказал о просьбах Европы изменить закон о виноградарстве в России

Москва, 16 октября. Послы европейских стран просили изменить российский закон о виноделии. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, подобное вмешательство во внутренние дела РФ недопустимо.

Закон о виноградарстве и виноделии содержит определение вина, нормы его производства и оборота. Понятие «вино России» подразумевает только напиток, произведенный из выращенного на территории РФ винограда.

«Послы пишут письма в Государственную думу с требованиями убрать, допустим, географическое наименование или определение, что такое вино. Хотя наш закон не носит запретительный характер, он такой же, как законы других европейских государств», — рассказал Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что РФ исходит из единых стандартов. К тому же, стране необходимо защищать отечественного производителя, пишет РИА Новости.

Согласно новому закону, в течение трех лет допускается применение заграничного концентрированного сусла при определенных условиях. После его принятия снизился импорт вина в РФ.