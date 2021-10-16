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Глава «Нафтогаза» Витренко: с обогревом бюджетных учреждений «ситуация сложная»
Экономика
Глава «Нафтогаза» Витренко: с обогревом бюджетных учреждений «ситуация сложная»
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 16 октября. Украинский «Нафтогаз» сможет полностью обеспечить обычных жителей страны, но у других категорий потребителей начнутся проблемы. Слова главы правления компании Юрия Витренко приводит РИА Новости.

Содержимого подземных хранилищ газа (ПХГ) может хватить на обеспечение домохозяйств, однако объекты социальной инфраструктуры не будут отапливаться.

«Хочу всех успокоить и ответственно сказать, что "Нафтогаз", национальная компания, имеет достаточно газа для обеспечения всех нужд населения», — отметил Витренко.

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко уже призвал граждан греться самостоятельно. В частности, он порекомендовал брать с собой в больницы одеяла, а в детские сады — обогреватели.

Температура в общественных помещениях не поднимается выше 15 градусов, и украинцы действительно начали приносить в школы и детсады собственные средства обогрева.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин подтвердил, что на Украине люди будут за один отопительный сезон расходовать всю зарплату за годы вперед. Политиков не интересует электорат, пока он реально не начнет замерзать. Очень вероятно, что это и произойдет нынешней зимой, цитирует его «ФедералПресс».

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Все новости / Экономика / Глава «Нафтогаза» Витренко: с обогревом бюджетных учреждений «ситуация сложная»
украина отопление газ нафтогаз витренко газовый кризис
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