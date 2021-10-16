Володин описал совместную работу правительства и Госдумы над борьбой с бедностью

Москва, 16 октября. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в интервью Дмитрию Киселеву раскрыл перспективы работы властей над проблемой бедности. Президент Владимир Путин ранее называл ее главным врагом России, сообщает РИА Новости.

Госдума приступает к обсуждению бюджета на 2022-2024 годы.

«Профильные комитеты должны буквально уже в ближайшее время выработать предложения в развитие поручений президента по этим вопросам», — сказал Володин.

Такие проблемы, по его словам, должны решаться в рамках бюджетных полномочий Федерации и ее регионов. Он добавил, что будет настаивать на этой парадигме.

Варианты нелинейного подъема доходов россиян ранее перечислил директор АНО «Институт реформирования общественных финансов» Владимир Климанов. При этом власти не должны забывать о сокращении бедности, так как среднедушевые доходы могут не отражать количество бедного населения, цитирует его «ФедералПресс».