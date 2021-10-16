МХАТ начал продажу билетов на спектакль с Ольгой Бузовой

Москва, 16 октября. Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова 2 ноября выйдет на сцену Московского академического театра им. Горького (МХАТ) в постановке «Чудесный грузин». Билеты на спектакль продаются по стоимости от тысячи до шести тысяч рублей.

Спектакль «Чудесный грузин» с участием звезды «Дома-2» поставили на сцене МХАТа в июне. Включение Бузовой в актерский состав вызвало множество споров в профессиональной среде. Многие артисты осудили руководство театра за хайп вокруг имени скандальной певицы.

Показ спектакля должны были возобновить в сентябре, но в итоге перенесли на ноябрь. Телеведущая неоднократно замечала, что с нетерпением ждет возвращения на сцену ведущего столичного театра.

Художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков объяснил появление Бузовой в постановке о жизни Иосифа Сталина неким «антропологическим приемом». По его словам, в свое время театральный мэтр Константин Станиславский пригласил на одну из ролей простую женщину из деревни, передает канал «360».

Бузова может похвастаться заслугами не только на театральном поприще, но и в конкурсах красоты. Она продемонстрировала корону, которую получила в качестве приза на конкурсе в турецком Белеке. Кроме того, она заявила об участии в съемках голливудского фильма.