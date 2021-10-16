Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 октября 18:30
18:29
Шоу-бизнес
Анна Бузова шуткой отреагировала на слова о подаренной ей звездной сестрой недвижимости
18:28
Спорт
Энберт назвал шуткой слова Милохина о нелюбви Медведевой к Загитовой
18:26
Происшествия
Более десяти учеников утонили во время уборки на берегу реки в Индонезии
18:14
Происшествия
Рыбак-педофил получил 12 лет колонии за совращение мальчика в шалаше в Алтайском крае
18:11
Общество
Врач Крючков заявил, что суперволна коронавируса продлится в России до весны
18:11
Политика
Профсоюзы Италии вышли на акцию в Риме против деятельности правых партий
18:10
Спорт
Спортивный журналист Ладненко объяснил, почему сборная России проиграет Хорватии
18:10
Общество
Екатеринбургские школьники сняли собственную версию сериала «Игра в кальмара»
18:09
Общество
Детский психолог Наумова объяснила, как переезд влияет на успеваемость ребенка
18:08
Общество
Вячеслав Володин рассказал о просьбах Европы изменить закон о виноградарстве в России
Все новости

МХАТ начал продажу билетов на спектакль с Ольгой Бузовой
Общество
МХАТ начал продажу билетов на спектакль с Ольгой Бузовой
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 16 октября. Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова 2 ноября выйдет на сцену Московского академического театра им. Горького (МХАТ) в постановке «Чудесный грузин». Билеты на спектакль продаются по стоимости от тысячи до шести тысяч рублей.

Спектакль «Чудесный грузин» с участием звезды «Дома-2» поставили на сцене МХАТа в июне. Включение Бузовой в актерский состав вызвало множество споров в профессиональной среде. Многие артисты осудили руководство театра за хайп вокруг имени скандальной певицы.

Показ спектакля должны были возобновить в сентябре, но в итоге перенесли на ноябрь. Телеведущая неоднократно замечала, что с нетерпением ждет возвращения на сцену ведущего столичного театра.

Художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков объяснил появление Бузовой в постановке о жизни Иосифа Сталина неким «антропологическим приемом». По его словам, в свое время театральный мэтр Константин Станиславский пригласил на одну из ролей простую женщину из деревни, передает канал «360».

Бузова может похвастаться заслугами не только на театральном поприще, но и в конкурсах красоты. Она продемонстрировала корону, которую получила в качестве приза на конкурсе в турецком Белеке. Кроме того, она заявила об участии в съемках голливудского фильма.

Вернуться назад

Все новости / Общество / МХАТ начал продажу билетов на спектакль с Ольгой Бузовой
театр бузова мхат
Комментировать