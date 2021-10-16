Дочь Маликова показала снимок с дедушкой и бабушкой

Москва, 16 октября. Дочь известного российского певца Дмитрия Маликова Стефания показала подписчикам снимок дедушки, народного артиста России Юрия Маликова и бабушки Людмилы Вьюнковой.

Снимок был сделан в гримерной после концерта. По словам Стефании Маликовой, после этого вместе с родственниками они отправились на небольшой фуршет.

«Мой пост не об этом… Он о моей огромной любви к этим двум людям. Я обожаю вас, вы делаете мой мир лучше, теплее и добрее каждый день. Спасибо!» — написала девушка в Instagram.

Prt Scr instagram.com / @steshamalikova

Публикация за несколько часов набрала более 12 тысяч лайков, под ней появились сотни комментариев. Пользователи заметили сходство между Стефанией Маликовой и старшим поколением ее семьи.

«Потрясающая фотография. Красивые, светлые! Пусть каждый день в счастье, здоровье, любви»; «Стеша похожа на родителей своего папы, прямо трое из ларца»; «Хорошо, когда есть такое теплое отношение к бабуле с дедулей», — написали фолловеры.

Ранее солистка группы «Новые самоцветы» Инна Маликова рассказала об отношениях с невесткой. По словам певицы, Анастасия Толстая сразу ей понравилась. Она пожелала сыну Дмитрию долгих лет жизни с его избранницей.