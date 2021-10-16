Corsair представила систему жидкостного охлаждения для процессоров Intel Alder Lake

Вашингтон, 16 октября. Американская компания Corsair, производящая игровое компьютерное и периферийное оборудование, разработала систему жидкостного охлаждения (СЖО) для процессоров Intel поколения Alder Lake. Новинка подойдет для чипов с сокетом LGA 1700.

Согласно тизерам, обнародованным Corsair, компания выпустит СЖО класса «все в одном». Компания представила водоблок с круглым цветным дисплеем, который будет показывать важные данные о работе системы. Например, по экрану можно будет узнать температуру и скорость работы помпы. В добавок к этому пользователи новинки получат возможность выводить на дисплей графику или анимацию.

Corsair продемонстрировала конфигурацию в системе на базе матплаты ASUS Prime Z690 и модулей оперативной памяти Corsair Vengeance DDR5. В такой сборке СЖО оснащена радиатором, который обдувают сразу два вентилятора с разноцветной подсветкой.

Ранее стало известно, что компания AMD запустила в массовое производство процессоры Ryzen 6000. Чипы предназначены для настольных компьютеров и ноутбуков.